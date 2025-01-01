FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Konut kredisinde yeni dönem başlıyor! 'Bu tutarlar kredi çekilecek tutarlar değil' deyip 20 ay vade ile alınan kredinin geri ödeme bedelini açıkladı

Konut kredisinde yeni dönem başlıyor! 'Bu tutarlar kredi çekilecek tutarlar değil' deyip 20 ay vade ile alınan kredinin geri ödeme bedelini açıkladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.01.2025 08:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut kredisi almada önemli bir değişiklik yapıldı. Buna göre, kredi almak için şubeye gitmeniz ya da ıslak imza atmanızın zorunluluğu kalmadı. Bu haberi duyan vatandaşlar ise sürecin nasıl işleyeceğini merak etmeye başladı. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yeni düzenleme ile ilgili soruları yanıtladı.

Konut kredisinde yeni dönem başlıyor! 'Bu tutarlar kredi çekilecek tutarlar değil' deyip 20 ay vade ile alınan kredinin geri ödeme bedelini açıkladı

Resmi Gazete'de konut kredileri ile ilgili düzenleme yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemede konut finansmanıyla ilgili yeni bir uygulamaya başlanıldı. Şubeye gitmek ya da ıslak imza zorunluluğu kalkarak konut kredisi alımı da elektronik ortama geçiş yaptı.

Milliyet'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu düzenlemenin konut kredisi alımını kolaylaştırabileceğini kaydederek, kredi almak için en 2 defa şubeye gidildiğini aktardı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ DİJİTALLEŞMİŞTİ

Özelmacıklı, "Yapılacak düzenleme gerek bankacılık kısmında fayda sağlayacak gerekse de tüketicilerin işlem süreçlerini daha kolay hale getirecektir.
Bankalar tarafında tüketici kredilerinde şu anda işlemlerin hepsi birçok bankada zaten online olarak yapılabiliyor. Doğrudan tüketici kredilendirmesi mümkün. Bunun konut tarafında da uygulanacak olmasının önünün açılması önemli bir kolaylık sağlayacaktır"

iStock-1141909704

KONUT KREDİSİ İÇİN HANGİ İŞLEMLER YAPILIYORDU?

Sistemin aktif olması ile birlikte milyonlarca vatandaş yeni düzenlemenin nasıl olacağını merak etmeye başlarken Özelmacıklı, eski sistemin nasıl olduğunu şu sözlerler anlattı:
"Tüketici BDDK’nın kredi sınırlamalarına tabi olarak bankaya almak istediği taşınmazın tapu senedi ile talepte bulunuyor. Kendisi şubeye girerek önce bir müracaat formu dolduruyor. Bu sırada tüketiciden adına kayıtlı taşınmaz olup olmadığına ilişkin tapu bilgileri çekilerek kontrol ediliyor ve ilk müracaat alınıyor.
Kişinin ilk evi olacaksa ayrı, ikinci ev statüsünde ise ayrı olarak müracaat formları alınıyor. Bu durumda sistemin Tapu Kadastro Bilgi Sistemi dediğimiz entegrasyon üzerinden verilerin çekilerek dahil edilmesi, sistemin bu şekilde düzenlenmesi gerekiyor olacak.
Kişinin onaylanan kredisi sonrasında kredi sözleşmelerinin imzalanması için şubeye gelme süreci oluyor. Burada kefillik ve eşi evli ise eşinin bu ipoteğe muvafakatının olduğuna dair belgelerin ıslak imza ile şubeden onaylatılması gerekiyor"
10 milyonun üzerinde kredi verilmediğini kaydeden Özelmacıklı, "Bu tutarlar kredi çekilecek tutarlar değil. SPK lisanslı değerleme firmalarının taşınmazda yapacağı inceleme üzerinden hesap ediliyor" dedi.

temsili-konut-5

EN DÜŞÜK FAİZ ORANI YÜZDE 2.75

En düşük faiz oranının yüzde 2.75 olduğunu belirten Özelmacıklı, "20 ay vade ile çekilen kredinin aylık taksidi 28 bin 603 TL oluyor" dedi.
Özelmacıklı, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Öte yandan kredilerde 24.02.2023 tarihli ve 10525 sayılı Kurul Kararında belirlenen azami kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının; tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde yüzde 75 azaltılarak uygulanıyor"

Anahtar Kelimeler:
konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yaşı tartışma konusu olmuştu! Gerçek ortaya çıktı! Kimse inanamadı

Yaşı tartışma konusu olmuştu! Gerçek ortaya çıktı! Kimse inanamadı

Banka ücretlerine bir yenisi daha eklendi! 1620 TL isteyen de var, 100 TL isteyen de…

Banka ücretlerine bir yenisi daha eklendi! 1620 TL isteyen de var, 100 TL isteyen de…

Torba yasanın Meclis'e geleceği tarihi belli oldu!

Torba yasanın Meclis'e geleceği tarihi belli oldu!

Fatih Portakal emekli maaşını açıkladı

Fatih Portakal emekli maaşını açıkladı

Suçları, 'organize suç örgütü' kurmak! Altın devinin CEO'su ve ünlü kebapçı tutuklandı

Suçları, 'organize suç örgütü' kurmak! Altın devinin CEO'su ve ünlü kebapçı tutuklandı

Büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı! 600 milyon TL'lik büyük ikramiye 3'e bölündü

Büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı! 600 milyon TL'lik büyük ikramiye 3'e bölündü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.