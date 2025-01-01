Konut kredisinde yeni dönem başlıyor! 'Bu tutarlar kredi çekilecek tutarlar değil' deyip 20 ay vade ile alınan kredinin geri ödeme bedelini açıkladı

Resmi Gazete'de konut kredileri ile ilgili düzenleme yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemede konut finansmanıyla ilgili yeni bir uygulamaya başlanıldı. Şubeye gitmek ya da ıslak imza zorunluluğu kalkarak konut kredisi alımı da elektronik ortama geçiş yaptı.

Milliyet'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu düzenlemenin konut kredisi alımını kolaylaştırabileceğini kaydederek, kredi almak için en 2 defa şubeye gidildiğini aktardı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ DİJİTALLEŞMİŞTİ

Özelmacıklı, "Yapılacak düzenleme gerek bankacılık kısmında fayda sağlayacak gerekse de tüketicilerin işlem süreçlerini daha kolay hale getirecektir.

Bankalar tarafında tüketici kredilerinde şu anda işlemlerin hepsi birçok bankada zaten online olarak yapılabiliyor. Doğrudan tüketici kredilendirmesi mümkün. Bunun konut tarafında da uygulanacak olmasının önünün açılması önemli bir kolaylık sağlayacaktır"

KONUT KREDİSİ İÇİN HANGİ İŞLEMLER YAPILIYORDU?

Sistemin aktif olması ile birlikte milyonlarca vatandaş yeni düzenlemenin nasıl olacağını merak etmeye başlarken Özelmacıklı, eski sistemin nasıl olduğunu şu sözlerler anlattı:

"Tüketici BDDK’nın kredi sınırlamalarına tabi olarak bankaya almak istediği taşınmazın tapu senedi ile talepte bulunuyor. Kendisi şubeye girerek önce bir müracaat formu dolduruyor. Bu sırada tüketiciden adına kayıtlı taşınmaz olup olmadığına ilişkin tapu bilgileri çekilerek kontrol ediliyor ve ilk müracaat alınıyor.

Kişinin ilk evi olacaksa ayrı, ikinci ev statüsünde ise ayrı olarak müracaat formları alınıyor. Bu durumda sistemin Tapu Kadastro Bilgi Sistemi dediğimiz entegrasyon üzerinden verilerin çekilerek dahil edilmesi, sistemin bu şekilde düzenlenmesi gerekiyor olacak.

Kişinin onaylanan kredisi sonrasında kredi sözleşmelerinin imzalanması için şubeye gelme süreci oluyor. Burada kefillik ve eşi evli ise eşinin bu ipoteğe muvafakatının olduğuna dair belgelerin ıslak imza ile şubeden onaylatılması gerekiyor"

10 milyonun üzerinde kredi verilmediğini kaydeden Özelmacıklı, "Bu tutarlar kredi çekilecek tutarlar değil. SPK lisanslı değerleme firmalarının taşınmazda yapacağı inceleme üzerinden hesap ediliyor" dedi.

EN DÜŞÜK FAİZ ORANI YÜZDE 2.75

En düşük faiz oranının yüzde 2.75 olduğunu belirten Özelmacıklı, "20 ay vade ile çekilen kredinin aylık taksidi 28 bin 603 TL oluyor" dedi.

Özelmacıklı, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Öte yandan kredilerde 24.02.2023 tarihli ve 10525 sayılı Kurul Kararında belirlenen azami kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının; tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde yüzde 75 azaltılarak uygulanıyor"