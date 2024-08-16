Konut piyasasında hızlı değişim devam ediyor: Fiyatlarda reel düşüş sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konut piyasasındaki fiyat değişimlerinin takip etmek amacıyla oluşturulan Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Merkez'in açıkladı verilere göre reel olarak bir azalma görüldü.

Enflasyondaki değişiklikler ve hayat pahalılığı gibi nedenlerden dolayı konut piyasasındaki fiyatlar çok hızlı değişim göstermeye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın emlak piyasasında yaptığı yenilikler ise gündemdeki yerini korurken Merkez, Konut Fiyat Endeki verilerini açıkladı.

GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞTA

Buna göre, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 38,7 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 14,3 oranında azaldı.

Merkez'in yaptığı açıklama şu şekilde:



"Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (20 23 =100), 20 24 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artarak 141,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,3 oranında azalış göstermiştir"