FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Konut piyasasında hızlı değişim devam ediyor: Fiyatlarda reel düşüş sürüyor

Konut piyasasında hızlı değişim devam ediyor: Fiyatlarda reel düşüş sürüyor

MynetX MynetX
16.08.2024 10:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Buna göre, KFE nominal olarak yüzde 38,7 oranında artarken; reel olarak yüzde 14,3 oranında azalma görüldü.

Konut piyasasında hızlı değişim devam ediyor: Fiyatlarda reel düşüş sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konut piyasasındaki fiyat değişimlerinin takip etmek amacıyla oluşturulan Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Merkez'in açıkladı verilere göre reel olarak bir azalma görüldü.

Enflasyondaki değişiklikler ve hayat pahalılığı gibi nedenlerden dolayı konut piyasasındaki fiyatlar çok hızlı değişim göstermeye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın emlak piyasasında yaptığı yenilikler ise gündemdeki yerini korurken Merkez, Konut Fiyat Endeki verilerini açıkladı.

GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞTA

Buna göre, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 38,7 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 14,3 oranında azaldı.

Merkez'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (20 23 =100), 20 24 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artarak 141,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,3 oranında azalış göstermiştir"

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
TCMB Konut Fiyat Endeksi
En Çok Okunan Haberler
Turist kaçırılıp günlerce toplu tecavüze uğradı! İşkencenin detayları dehşete düşürdü

Turist kaçırılıp günlerce toplu tecavüze uğradı! İşkencenin detayları dehşete düşürdü

The Simpsons (Simpsonlar) yine iş başında! Maymun çiçeği virüsünü de mi bildiler?

The Simpsons (Simpsonlar) yine iş başında! Maymun çiçeği virüsünü de mi bildiler?

Önce rekor geldi, sonra biraz geri çekildi... Uzmanlar rakam vererek uyardı

Önce rekor geldi, sonra biraz geri çekildi... Uzmanlar rakam vererek uyardı

Yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar... Saatte 3 bin 500 TL kazanıyorlar!

Yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar... Saatte 3 bin 500 TL kazanıyorlar!

SGK harekete geçti! Borcu olan herkesi ilgilendiriyor

SGK harekete geçti! Borcu olan herkesi ilgilendiriyor

Avrasya Tüneli'ne de zam geldi

Avrasya Tüneli'ne de zam geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.