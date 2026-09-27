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Konut sahipleri dikkat! Emlak satışında yeni sistem geliyor

Emlak piyasasında yeni dönem başlıyor! Aynı taşınmazla ilgili yıllardır uygulanan yöntem değişiyor, yeni sistemle birlikte kurallar yeniden şekilleniyor.

Konut sahipleri dikkat! Emlak satışında yeni sistem geliyor
Aleyna Türkmen

Evini satmak isteyen mülk sahiplerinin birden fazla emlakçıyla çalışarak aynı konut için farklı fiyatlardan ilan oluşturduğu dönem sona eriyor. Emlak alım satımında hayata geçirilecek yeni sistemle birlikte aynı konutun farklı fiyatlarla piyasaya sunulmasının önüne geçilecek.

Yeni uygulamayla birlikte konut satışında kimin yetkili olduğu daha net hale gelecek. Gayrimenkul uzmanı da yeni sistemin amacını, “Devlet de vatandaş da muhatabını bilecek” sözleriyle anlattı.

Konut sahipleri dikkat! Emlak satışında yeni sistem geliyor 1

AYNI KONUTA FARKLI FİYAT DÖNEMİ SONA ERİYOR

İnternet üzerinden gerçekleştirilen emlak alım satımında yeni bir dönem başlıyor. Bundan böyle aynı konutun satışını yalnızca tek bir emlakçı üstlenebilecek ve aynı taşınmaz için farklı fiyatlarla ilan oluşturulamayacak.

Gayrimenkul uzmanı, ilan verme sürecinde vatandaşın kendisinin, birinci derece yakınının ya da bir emlak işletmesinin yetkilendirilebildiğini belirterek, bu işlemin e-Devlet üzerinden doğrulanarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Her emlakçının kendisine ait bir kodu bulunuyor. Daha önce bu kodlar üzerinden e-Devlet'e girilerek tek bir konut için birden fazla emlakçıya yetki verilebiliyordu. Yeni sistemle birlikte ise bu uygulama değişiyor ve bir konutun satışını tek bir emlakçı gerçekleştirecek.

Sistemin neden değiştirildiğine ilişkin örnek veren gayrimenkul uzmanı, “5 milyon TL'lik bir mülk için eğer mülk sahibi benim son fiyatım 4.500 diyorsa emlakçının birisi 4.500 girerken bir tanesi pazarlık payı kalsın diye 4.700 bir diğeri ben ağrıdan satayım diye 4.800 giriyordu” ifadelerini kullandı.

Konut sahipleri dikkat! Emlak satışında yeni sistem geliyor 2

EMLAKÇILARA 3 AYLIK YETKİ SÜRESİ

Yeni düzenlemeyle birlikte müşterinin emlak ofisleriyle imzaladığı yetkilendirme sözleşmesi de e-Devlet sistemine yüklenecek. Emlakçılara verilecek yetkinin süresi ise en fazla 3 ay olacak. Bu sürenin sona ermesiyle birlikte ilgili ilan da kaldırılacak.

Gayrimenkul uzmanı, satış gerçekleştiğinde sistemdeki sürecin nasıl işleyeceğini de “yetki sözleşmesini e-devlet üzerinden yükledikten sonra bu süreçte satış gerçekleştiğinde otomatikman düşecek” sözleriyle açıkladı.

Sistemin ilerleyen aşamalarında yeni uygulamaların da devreye alınacağı belirtildi. Bunlardan biri güvenli ödeme sistemi olacak. Gayrimenkul uzmanı, söz konusu sistemin daha önce 1 Ekim'de devreye alınmasının planlandığını ancak uygulamanın bu yılbaşına doğru hayata geçirileceğini söyledi.

Ayrıca gayrimenkullerin satılık fiyatlarının da artık tam rakam üzerinden gösterileceği belirtildi.

Konut sahipleri dikkat! Emlak satışında yeni sistem geliyor 3

TAPU HARÇLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Aynı konut için birden fazla fiyat belirlenmesinin ve farklı ilanlarla satışa çıkarılmasının önüne geçilmesiyle birlikte, bundan sonraki süreçte tapu harç ücretlerinde de düşüş beklentisi gündeme geldi.

ATV' nin haberine göre, emlak alım satımındaki yeni sistemle birlikte yetkilendirme sürecinin ve ilan bilgilerinin daha düzenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Gayrimenkul uzmanı, yeni dönemin tamamlanmasıyla ilgili değerlendirmesinde ise “Aslında bu süreç çok kolay, eksiksiz ve kurallarına uygun bir şekilde tamamlanmış olacak” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Emlakçı gayrimenkul ev sahibi konut
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