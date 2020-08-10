FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Konut satışı ve kiralanmasında yeni dönem: 4 şart geliyor

Konut satışı ve kiralanmasında yeni dönem: 4 şart geliyor

EMLAK HABERLERİ  | 10.08.2020 13:54 | Son Güncelleme

Taşınmaz ticaretiyle iştigal eden emlak işletmelerinin faaliyetlerine devam edebilmeleri için almaları gereken yetki belgesi süresi 31 Ağustos 2020 tarihinde doluyor. Yetki belgesi olmayanlar ise emlakçılık yapamayacak.

Konut satışı ve kiralanmasında yeni dönem: 4 şart geliyor

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik için verilen son tarih 31 Ağustos 2020 olarak duyurulmuştu. Yeni bir erteleme kararı çıkmadığı takdirde taşınmaz ticareti yetki belgesi resmi olarak yürürlüğe girmiş olarak kabul edilecek.

Buna göre emlak işletmelerinin 31 Ağustos 2020'ye kadar yetki belgelerini almaları gerekecek. Yetki belgesi olmayanlar ise emlakçılık yapamayacak.

Şimdiye kadar 3'te 1'i oranında başvuru yapılan belgenin yanı sıra m2, mezuniyet, 12 aya kadar çalışma şartı da aranacak. Sahte ve yanıltıcı ilanlardan internet siteleri de sorumlu olacak. Birden fazla aynı ilanda sadece yetki alanın ilanı yayında kalacak. Belgesiz kayıt dışı bu işi yapmaya devam edenlere ise 10 bin TL ve 10 katına kadar ceza gündeme gelebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMasal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Gayrimenkul satışı salgına rağmen 6 ayda 1 milyonu aştıGayrimenkul satışı salgına rağmen 6 ayda 1 milyonu aştı
Emeklilere büyük müjde! Emeklilere büyük müjde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu açıkladı: Salı günü tüm Türkiye'de yapılacak

Bakan Soylu açıkladı: Salı günü tüm Türkiye'de yapılacak

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi: Çok özlemiştik

Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi: Çok özlemiştik

BDDK'dan yeni adım! Yüzde 75'e düşürüldü

BDDK'dan yeni adım! Yüzde 75'e düşürüldü

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Konut kredisi faizleri yükseldi mi? Konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Konut kredisi faizleri yükseldi mi? Konut kredisi faiz oranları ne kadar?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İlk defa ev alacaklara devletten geri ödemesiz hibe desteği!

İlk defa ev alacaklara devletten geri ödemesiz hibe desteği!

Tapu masrafı ne kadar, hesaplama nasıl yapılır?

Tapu masrafı ne kadar, hesaplama nasıl yapılır?

Okuyucu Yorumları 1 yorum
hadi bakalım. Bu mesleğin itibar kazanıp olması gereken standat lara ulaşması için kesinlikle uygulanması şart. LÜTFEN UZATILMASIN.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gayrimenkul satışı salgına rağmen 6 ayda 1 milyonu aştı

Gayrimenkul satışı salgına rağmen 6 ayda 1 milyonu aştı

Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı

O ilde kiralar yüzde 300 arttı!

En düşük konut kredisi faiz oranı kaç oldu? Konut faiz oranları yükseldi! En uygun konut faiz oranı veren banka hangisi?

En uygun konut faiz oranı veren banka hangisi?

Çanakkale Köprüsü arsa fiyatlarını yüzde 40 artırdı

İlçeye piyango vurdu: Fiyatlar yüzde 40 arttı

Emlakçı yetki belgesinin son günü ne zaman? Emlak yetki belgesi alma süresi uzatılacak mı?

31 Ağustos son gün!

Konut kredisi faizleri yükseldi mi? Konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Konut kredisi faizleri yükseldi mi? Konut kredisi faiz oranları ne kadar?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.