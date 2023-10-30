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Konut satışında yeni dönem! Göç İdaresi Başkanlığı kısıtlama getirdi: Tutar 2,5 kat arttı

30.10.2023 16:02 | Son Güncelleme:
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Göç İdaresi Başkanlığı vatandaşlık almak isteyen yabancılar için konut satışını 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarmıştı. Yabancıya konut satışı eylül ayında yüzde 42 azalırken kurum tarafından yabancıya ikamet amaçlı konut satışında da alt limit 75 bin dolardan 200 bin dolara yükseltildi.

Konut satışında yeni dönem! Göç İdaresi Başkanlığı kısıtlama getirdi: Tutar 2,5 kat arttı

Yabancıya vatandaşlık amaçlı konut satışında alt sınırın geçen yıl 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılmasından sonra, ikamet amaçlı konut satışında da sınır yükseltildi. 16 Ekim 2023 tarihinden itibaren yabancıların ikamet izni alabilmek için alacakları taşınmazlarda 75 bin dolar olan alt sınır 200 bin dolara çıkarıldı.

200 BİN DOLAR KARŞILIĞI TÜRK LİRASI ŞARTI

Gayrimenkul Uzmanı Dr.Mustafa Koçak, yeni alt limite ilişkin 10 Haber'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Edinme (satın alma) tarihi 16.10.2023 ve sonrasında olan taşınmazlar üzerinden taşınmaz amaçlı kısa dönem ikamet izni başvurusunda, Tapu üzerindeki satış bedelinin tüm şehirler için tapunun alındığı gündeki (tapu edinim tarihi) Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak asgari 200 bin dolar karşılığı Türk Lirası olması şartı aranacaktır. 16.10.2023 tarihinden sonra edinilecek tapularda taşınmaz değerleme raporu kabul edilmeyecek olup tapu üzerindeki satış bedeli esas alınacak.”

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DEĞERLEME RAPORU İSTENECEK

Düzenlemenin kapsamıyla ilgili de bilgi veren Mustafa Koçak, "Bu uygulama için başvuru türü (ilk/geçiş/uzatma) fark etmemektedir. Edinme tarihi 16.10.2023 tarihinden önce olan taşınmazlar üzerinden yapılacak başvurular bu uygulama kapsamında değildir. 26.04.2022’den 16.10.2023 tarihine kadar edinilen taşınmazlarda büyükşehirler için 75 bin dolar, diğer şehirler için 50 bin dolar şartı aranmaya devam edecek olup bu başvurular için taşınmaz değerleme raporu istenmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

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TEPKİLER ÜZERİNE 400 BİN DOLARA ÇIKARILMIŞTI

13 Haziran 2022’de yapılan son düzenlemeyle 400 bin dolar değerinde gayrimenkul satın alan yabancılar, doğrudan Türk vatandaşlığına başvurma hakkı kazanıyor. Bilindiği gibi vatandaşlık için gayrimenkul alımlarında gerekli olan fiyat Eylül 2018’den itibaren 1 milyon dolardan 250 bine düşürülmüş, gelen tepkilerin üzerine geçen yıl 400 bin dolara çıkarılmıştı.

Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında yüzde 42 azalarak 2 bin 930 konutla sınırlı kalmıştı. Bu dönemde toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde ise yabancılara yapılan konut satışlarında yüzde 43,5’lik bir azalma kaydedilerek 28 bin 64 konutun yabancılara satıldı.

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Yabancılar 2018-2022 arasında yıllık ortalama 50 bin civarında konut satın aldılar. 2020 haziranda yabancılar tarafından alınan konut sayısı ertesi yıl haziranda yüzde 185 artışla 4.826’ya yükseldi. 2021 yılının ilk altı ayında satın aldıkları konut sayısı 20 bini geçti. Yabancılara konut satışı 2022 yılında rekor kırdı. 2019 yılında 46 bin iken 2022 yılında 68 bini geçti.


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yabancıya konut satışı

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