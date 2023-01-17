Konut satışları 2022'de yerinde saydı: 1.4 milyon adet satış...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayına ilişkin konut satış verilerini açıkladı. Aralık ayı verileriyle birlikte konut satışlarında 2022 tablosu da ortaya çıktı. Konut satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyon 485 bin 622 olarak gerçekleşti.

Aralık ayında ise konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 düştü.

İPTOTEKLİ SATIŞLAR GERİLEDİ

2022 yılının tamamında ipotekli satışların yüzde 4,8 gerilemeyle 280 bin 320 adet olarak kaydedildiği görüldü. 2022'de ilk el satışlar 460 bin 79, ikinci el satışlar 1 milyon 25 bin 543 ile bir önceki yıla göre yatay bir tablo sergiledi.



