FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Konut satışları 2022'de yerinde saydı: 1.4 milyon adet satış...

Konut satışları 2022'de yerinde saydı: 1.4 milyon adet satış...

17.01.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK verilerine göre konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2, 2022 yılı genelinde ise 2021'e göre yüzde 0,4 geriledi. İpotekli satışlar ise 2022 yılının tamamında yüzde 4,8 gerilemeyle 280 bin 320 adet oldu.

Konut satışları 2022'de yerinde saydı: 1.4 milyon adet satış...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayına ilişkin konut satış verilerini açıkladı. Aralık ayı verileriyle birlikte konut satışlarında 2022 tablosu da ortaya çıktı. Konut satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyon 485 bin 622 olarak gerçekleşti.

Ev almak isteyenler dikkat! Resmen başladı Ev almak isteyenler dikkat! Resmen başladı

Aralık ayında ise konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 düştü.

İPTOTEKLİ SATIŞLAR GERİLEDİ

2022 yılının tamamında ipotekli satışların yüzde 4,8 gerilemeyle 280 bin 320 adet olarak kaydedildiği görüldü. 2022'de ilk el satışlar 460 bin 79, ikinci el satışlar 1 milyon 25 bin 543 ile bir önceki yıla göre yatay bir tablo sergiledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren karar!Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren karar!
SSK, Bağ-Kur emeklileri hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın! Zamlı maaşlar...SSK, Bağ-Kur emeklileri hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın! Zamlı maaşlar...
Temmuz'da yasalaşmıştı, ödemeler için beklenen gün geldi! Temmuz'da yasalaşmıştı, ödemeler için beklenen gün geldi!
Anahtar Kelimeler:
konut satışları

En Çok Okunan Haberler

Sahte rapor şebekesine operasyon: 380 gözaltı kararı

Sahte rapor şebekesine operasyon: 380 gözaltı kararı

Profesörün Türk öğrenciye mesajı çok konuşulmuştu! "Türkiye'nin gündemine oturdun"

Profesörün Türk öğrenciye mesajı çok konuşulmuştu! "Türkiye'nin gündemine oturdun"

Benzin zammı sonrası motorine de zam! Bu gece 1 lira 5 kuruş artacak

Benzin zammı sonrası motorine de zam! Bu gece 1 lira 5 kuruş artacak

Son dakika: Sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

Son dakika: Sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

EYT SON DAKİKA: 'Kökten çözün' talimatı sonrası netleşti: EYT Meclis tarihi belli oldu: İlk maaşlar için gözler 15 Şubat'ta

EYT SON DAKİKA: 'Kökten çözün' talimatı sonrası netleşti: EYT Meclis tarihi belli oldu: İlk maaşlar için gözler 15 Şubat'ta

SSK, Bağ-Kur emeklileri hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın! Zamlı maaşlar...

SSK, Bağ-Kur emeklileri hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın! Zamlı maaşlar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.