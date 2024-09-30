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Konutta faiz indirimi beklentisi olunca yatırımcı ev almaya yöneldi... 3 büyükşehirde en karlı ilçe o oldu! Metrekare fiyatı 26 bin TL

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
30.09.2024 11:19
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Geçtiğimiz günlerde bazı bankaların konut kredisinde faiz indirimine gitmesi sonrası eve yönelik rağbet artmıştı. Kira getirisinin yüksek olması ve durgun emlak piyasasından kaynaklı olarak yatırımcı konut bakmaya başladı. Peki, hangi şehirde en fazla satış gerçekleşiyor? Konut kirasının en fazla olduğu ilçe hangisi? İşte cevabı...

Konut satışlarında yaşanan durgunluk son dönemeçte yerini hareketliliğe bıraktı. Açıklanan ağustos verilerine göre Türkiye genelinde gayrimenkul alımları, geçen senenin aynı ayına göre %9,9 yükseldi ve 134 bin 155 adet olarak kayıtlara geçti. Bu hareketlilik, dikkatlerin tekrar konut yatırımına yönelmesine sebep oldu.

METREKARE FİYATI 26 BİN TL

Türkiye'nin haberine göre, ağustos 2024 itibarıyla konut fiyatlarına bakıldığında ise yıllık nominal artış %30 olarak gerçekleşirken, enflasyondan arındırılmış reel değer kaybı %17 oldu. Gayrimenkul analiz platformu Endeksa tarafından paylaşılan verilere göre; ağustosta Türkiye geneli ortalama konut fiyatı, 3 milyon 463 bin TL şeklinde öne çıktı. Ülkede ortalama metrekare satış fiyatı ise 26 bin 640 TL olarak gerçekleşti.

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ELİNDE PARASI OLAN EV ALMAYA YÖNELDİ

Sektör temsilcileri; son aylarda özellikle kira getirilerinin arttığını ve konutta amortisman süresinin 13 yıla kadar gerilediğini hatırlatarak, “Faiz indirimi beklentileri de dikkate alındığında, elinde nakit parası olanlar tekrar gayrimenkule yöneldi. Hem yatırım hem oturmak için alımlar gözlemleniyor. Bu süreçte konutun fiyatı, kirası ve amortisman süresi dikkate alınarak işlem yapmak önemli” şeklinde konuşuyor.

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EYÜPSULTAN'DA KİRA GETİRİSİ ÇOK YÜKSEK

Türkiye’de konut satışlarının en fazla gerçekleştiği 3 büyükşehre bakıldığında ise, ilçeler arasında kira getirisine göre büyük farklılıklar yaşandığı görülüyor. Örneğin İstanbul’da Eyüpsultan ilçesinde %7,67’ye kadar yükselen yıllık kira getirisi, Beykoz ilçesinde %3,42’ye kadar düşüyor. Geri dönüş ilk örnekte 13 yıl olurken, ikinci örnekte 29 yıla kadar yükseliyor.

İSTANBUL’DA EN CAZİP İLÇELER

Endeksa tarafından hesaplanan verilere göre; İstanbul’da, yatırımcısına en hızlı geri dönüş sağlayan ilçeler şöyle sıralanıyor:

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1-Eyüpsultan

Ortalama kira: 27 bin 961 TL

Yıllık getiri: %7,67

Geri dönüş süresi: 13 Yıl

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2-Kağıthane

Ortalama kira: 22 bin 769 TL

Yıllık getiri: %7,54

Geri dönüş süresi: 13 Yıl

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3-Gaziosmanpaşa

Ortalama kira: 19 bin 282 TL

Yıllık getiri: %7,51

Geri dönüş süresi: 13 Yıl

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ANKARA’DA EN CAZİP İLÇELER

1-Beypazarı

Ortalama kira: 13 bin 048 TL

Yıllık getiri: %10,14

Geri dönüş süresi: 10 Yıl

2-Mamak

Ortalama kira: 15 bin 722 TL

Yıllık getiri: %9,36

Geri dönüş süresi: 10 Yıl

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3-Sincan

Ortalama kira: 16 bin 557 TL

Yıllık getiri: %9,29

Geri dönüş süresi: 10 Yıl

İZMİR’DE EN CAZİP İLÇELER

1-Bayındır

Ortalama kira: 14 bin 366 TL

Yıllık getiri: %10,56

Geri dönüş süresi: 10 Yıl

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2-Konak

Ortalama kira: 22 bin 102 TL

Yıllık getiri: %8,75

Geri dönüş süresi: 11 Yıl

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3-Buca

Ortalama kira: 15 bin 483 TL

Yıllık getiri: %8,57

Geri dönüş süresi: 11 Yıl

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir konut
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