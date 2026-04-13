Konutta ilk kez oldu, o eşiği aştı: Fiyatlar talebi etkiliyor

Türkiye genelinde ortalama konut fiyatının ilk kez 4 milyon TL sınırını aştığı öğrenildi. En pahalı ilin 6,5 milyon TL ortalamayla Muğla olduğu, İstanbul'da ortalama konut fiyatının 6.2 milyon TL'ye çıktığı kaydedildi. İşte uzmanların değerlendirmeleri...

"ORTALAMA BİR DAİRENİN FİYATI 4 MİLYONUN ÜSTÜNE ÇIKMIŞ"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa "Türkiye geneli ortalaması bir dairenin fiyatı 4 milyonun üstüne çıkmış. Bebek'te, Ulus'ta, Etiler'de 100 milyondan aşağı daire yok ama gidin Esenyurt'ta 1,5 - 2 milyona halen bulabiliyorsunuz" dedi.

Mart ayında konut fiyatlarındaki artış %1,13 olurken yıllık ortalama fiyat artışı %27,5'e dayandı. Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatının ilk kez 40 bin lirayı geçtiği aktarıldı. Konut fiyatlarında Türkiye genelinde en pahalı iller listesinde ilk sırada Muğla'nın olduğu kaydedilirken ortalama metrekare fiyatının 65 bin TL olduğu belirtildi. 2. sıradaki İstanbul'da ortalama 62 bin, 3. sıradaki Antalya'da ise ortalama metrekare fiyatı 52 bin TL olarak kaydedildi.

"5-6 MİLYONU GEÇENLERDE ÇOK FAZLA TALEP YOK"

Fiyatların artmasında petrol ve inşaat fiyatlarının artmasının etkili olduğu belirtildi. Aşa "İstanbul'da halen şu anda talep 3 milyonla 5 milyon TL aralığında. Yani 5-6 milyonu geçenlerde çok fazla talep yok. Zaten satışlara baktığınız zaman %70 %80'i ikinci el satışlar" ifadelerini kullandı.

"BÖLGESEL BİR ŞEKİLDE DEĞİŞEBİLİYOR"

İstanbul'daki tablo da ortaya kondu. Listenin ilk sıralarında İstanbul'daki sahil bölgeleri yer alırken İstanbul'un en pahalı ilçesi olan Beşiktaş'ta ortalama konut fiyatının 20 milyon 300 bin TL olduğu belirtilirken Beşiktaş'ı 20 milyon liralık ortalamayla Sarıyer'in takip ettiği vurgulandı. Aşa "Bu bölgesel bir şekilde değişebiliyor" dedi. Aşa "Ateşkesin olduğu dönemde piyasalarda bir gevşeme, daha rahatlama, daha düşüş olması mümkün" şeklinde konuştu.