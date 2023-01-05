Konutta yüzde 25'e devam! İşyeri kiralarına yüzde 72 zam...

Konut kiralarında hızla yükselen fiyatlara karşı hükümet geçtiğimiz yıl Haziran ayında kritik bir hamle yapmıştı. Konut kiralarında TÜFE’deki 12 yıllık artışa endeksli kira fiyat artışları konutlar için yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı. Ancak her ne kadar konutta yüzde 25'lik zam sınırı uygulaması devam etse de ticari kirada böyle bir sınır bulunmuyor.

TÜİK ARALIK ENFLASYONUNU AÇIKLADI

TÜİK'in Aralık 2022 enflasyon rakamını açıklamasıyla birlikte 2023 Ocak ayı kira zam oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,18 arttı. Bir önceki yılın Aralık ayına göre 64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64, 27 olan enflasyon, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,31 olarak gerçekleşti.

12 AYLIK ENFLASYONA GÖRE BELİRLENİYOR

Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2023 Ocak ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak. Buna göre Ocak 2023 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 72,31 oldu. Açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

EV SAHİPLERİ ZAM YAPAMAYACAK, İŞ YERİ KİRASINA ZAM

Hatırlanacağı gibi konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Aralık ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yasa ile birlikte 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen ve 5 yılı geçmeyen sözleşmelerde, kiralara yüzde 25'in üzerinde artış yapılamayacak. Ancak iş yerleri için aynı kapsamda değil. Yani iş yerlerinde kiracı olanlar mal sahiplerine enflasyon oranında zam yapmaya devam edecek. Buna göre Ocak ayındaki kira artış oranında üst sınır yüzde 25 olarak kalacak.

Bu durumda 10 bin liralık işyeri kirası ödeyen bir vatandaşın Ocak 2023 itibariyle ödeyeceği rakam 17,231 TL’ye yükselecek. Yıllık kira ise 206.772 liraya kadar çıkabilecek.

BAKAN BOZDAĞ DUYURMUŞTU

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti.



