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Kredi çekmek isteyenlere düşük faizli 3 ay ödemesiz imkan! Bu şartlara dikkat, bankalar resmen yarışta...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.03.2025 08:46
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Konut kredisi ile ev almak isteyenler bankaların faiz oranlarını yakında takip ediyor. Özel bankalarda en düşük faiz oranı yüzde 2,68 seviyesine kadar inerken bir kamu bankası yeni evlilere özel konut kredisi kampanyasını duyurdu. Peki konut kredisinde faiz oranı ne kadar? Bu konu kredisini alabilmek için hangi şartların yerine getirilmesi gerekiyor? Detayları Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı anlattı...

Kredi çekmek isteyenlere düşük faizli 3 ay ödemesiz imkan! Bu şartlara dikkat, bankalar resmen yarışta...

Kredilere 2025 yılı itibarıyla aşağı yönlü bir ivme seyrederken ev almak isteyenler konut kredilerinde faiz oranlarının ne kadar düşeceğini merak ediyor. Özel bankalarda konut kredisi faizleri yüzde 2,68 seviyesine kadar gerilirken kamu bankalarında faizler daha yüksek bir seviyede bulunuyordu.

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BU ŞARTLARI YERİNE GETİRİRSENİZ...

2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi ile yeni evli ve evlenecek olan çiftler için birçok kampanyanın da adımı atıldı. Buna göre, bir kamu bankası yeni evli çiftler için konut kredisi kampanyası başlattı. Yüzde 2,55 oran faizli bu konut kredisinin şartları ise şu şekilde:

-Evlilik süresinin 3 yılı geçmiş olmaması
-Çiftlerden biri adına tapu yapılacak olması
-Çiftlerden herhangi birinin gayrimenkulünün olmaması
-Başvuru tarihi itibarıyla eşlerden herhangi birinin 35 yaşını doldurmamış olması (36 yaşından gün almamış olması)

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Bu kampanyada konut kredisinin taksitlerini aylık eşit taksitli, serbest ödeme ve 3 aya kadar ödemesiz olarak yapılabiliyor.
Başka bir kamu bankasının konut kredisi faiz oranı ise yüzde 2,59 seviyesinde. Bu konut kredisini alabilmek için ise yeni evlenme şartı bulunmuyor.

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BANKALAR ARASINDA REKABET BAŞLADI

Milliyet'e açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2025'in Aile Yılı ilan edilmesinden doalyı sektörde bir ilkin yaşandığını kaydetti. Konut kredilerinde bankalar arasında rekabetin başladığını vurgulayan Özelmacıklı, "Özel bankalara da zaman içerisinde sirayet edecek gibi gözüküyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararları yavaş ilerlese de kredi faizlerinde indirimler daha hızlı ilerliyor diyebiliriz. Yılbaşında yüzde 3.05 olan oran şimdiden yüzde 2.55 seviyelerine kadar geriledi" sözlerini kullandı.

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"SATILIK KONUTLAR ENFLASYONUN GERİSİNDE KALDI"

Faiz oranlarının bu dönem içinde yüzde 2 seviyesine kadar gerileyebileceğini kaydeden Özelmacıklı, konut fiyatlarının şu anda en dip seviyede olduğunu vurguladı. Kira fiyatlarındaki artışın satılık konutlara yansımadığını belirten Özelmacıklı, şu aktarımda bulundu:

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"Kiralar neredeyse enflasyon oranında yükselirken, satılık konut fiyatları enflasyonun gerisinde kaldı. Şu anda konut alma dönemleri diyebiliriz. Önümüzdeki dönemde önceden çekilmiş kredilerin tekrar yapılandırılacak olması, artacak konut fiyatları vb. çerçevesinde konut yatırımı yapanları memnun edecektir.”

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1 MİLYON LİRA KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

1 milyon liranın yüzde 2,55 faiz ile geri ödemesini hesaplayan Özelmacıklı, 120 ay vadede aylık ödeme tutarı 26.806,03 yaptığını ifade etti.

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Yüzde 2,59 faiz oranı ile 1 milyon lira kredi çekildiğinde ise 120 ay vadede aylık taksidin 27.163 TL olarak hesaplandığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi faiz ev almak
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