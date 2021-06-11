Marmaris'te haftalık ev kirası ile Anadolu'da arsa alınır!

Pandemi döneminde insanların kalabalık şehirlerden Marmaris'e akın etmesi ile ev kiralarında da ciddi değişiklik oldu.

Bölgedeki emlakçılardan Çetin Aksu, “Burası Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri, özellikle pandemi döneminde insanlar daha özel alanlarda tatil yapmak istediği için haftalık ya da sezonluk ev kiralıyorlar. Bu da ev sahipleri için daha kazançlı bir yol olduğu için kiralık ev bulunması zorlaşıyor'' diyerek, bazı ev sahipleri geçimini sadece haftalık ya da sezonluk ev kirası ile sağladığını belirtti.

Uzun dönem kiralamalarda kirasını ödeyemeyen kiracıların oluşturduğu sıkıntılarla uğraşmak istemeyen ev sahiplerinin bu yöntemi daha karlı bulduğunu belirten emlakçı Çetin Aksu, evleri günlük ya da haftalık kiraya vermenin daha karlı olduğunu ilçedeki imar düzeninden dolayı kiralık ev taleplerinin karşılanmasında sıkıntı yaşandığını dile getirdi.

GÜNLÜK KİRALAR 500 TL İLE 10 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Marmaris'te aylık ya da senelik ev kiralama dönemi neredeyse bitmek üzere. Ev sahiplerinin evlerini 500 TL’den 10 bin TL’ye çıkan rakamlarda günlük olarak kiraya verdiği belirtildi. Bu şartlarda Marmaris'te lüks bir villada 10 gün tatil yapmanın yiyecek ve ulaşım hariç bedeli ile Anadolu’nun bir köyünde ya da kasabasında rahatlıkla ev ya da arsa alınabileceği belirten Emlakçı Çetin Aksu, “Ülkemizde bu fiyatları verebilecek insanlar tabii ki mevcut. Ancak bazı kişiler tanıdık ya da akrabaları ile birleşerek ortak tatil yapıyorlar ve bu rakamlar onlar için çok olmuyor” dedi.