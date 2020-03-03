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Mart Ayı kira zammı hesaplama: TEFE - TÜFE’de artış ile kira zammı ne kadar oldu?

EMLAK HABERLERİ  | 03.03.2020 11:03 | Son Güncelleme

Mart ayında kira zammı yapacak olan ev sahipleri, kira sözleşmesi yenilecek olan kiracılar kira artışı hesaplamasına giriştiler. TEFE-TÜFE’deki oranlara göre yapılan kira artış hesaplama işlemine göre MART 2020’de kira zammı ne kadar yapılabilir?

Mart Ayı kira zammı hesaplama: TEFE - TÜFE’de artış ile kira zammı ne kadar oldu?

Kira zammı hesaplama işi hem ev sahiplerini hem de kiracıları ilgilendiriyor. Bilindiği gibi kira zammı hesaplama kağıt üstünde TEFE-TÜFE artış oranlarına göre gerçekleştiriliyor. Tabii ki ev sahibi bu oranlardan daha az veya hiç zam yapmamayı da tercih edebilir. Peki mart ayında TEFE - TÜFE artışı ne kadar oldu?

MART AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLABİLİR?

Şubat ayında TEFE - TÜFE oranına göre %14,52’lik bir kira zammı oranı vardı. Peki Mart ayında durum nedir? Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,94 artış gerçekleşti.

Buna ev sahiplerini mevcut kiranın %13,94’ü oranında kira zammı yapabilirler. Kiranıza yapılabilecek zammı hesaplamak isterseniz şu örnekten faydalanabilirsiniz:

Örnek kira zammı hesaplama:

  1. Mevcut kira bedeli: 1.000 TL
  2. Zam oranı: %13,94
  3. Zam bedeli: 139,4 TL (1000X13,94/100)
  4. Zamlı kira bedeli: 1.139,4 TL (1000+139,4)

KİRA ZAMMI EN FAZLA NE KADAR YAPILABİLİR?

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2020 TEFE-TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2020 kira zam oranı olarak uygulanır.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.

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Anahtar Kelimeler:
kira zammı, TEFE, tüfe,

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