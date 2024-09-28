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Mevduat faizinde Türk Lirası olanlar için en net sinyal geldi! Parasını katlamak isteyen yeniden konuta döndü: 'Bugün yarından daha avantajlı'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
28.09.2024 08:30
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TL mevduat faizi oranları kısa vadede yüksek kalmaya devam etse de Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisi uzun vadede etkili oldu. Mevduat faizlerinde düşüş şimdiden başlarken, faizden kaçan konuta yöneldi. Sektör temsilcileri, “Alım için çok iyi bir dönem. Şu anki fiyatlar iyi fiyatlar. Konut almak için bugün, yarından daha avantajlı olacak” diyor.

Mevduat faizinde Türk Lirası olanlar için en net sinyal geldi! Parasını katlamak isteyen yeniden konuta döndü: 'Bugün yarından daha avantajlı'

Kısa vadeli mevduat faizlerinde yüksek oranlar korunurken, uzun vadeli mevduatlar için faiz oranları düşüş trendine girmiş durumda. Son veriler, 1-3 aylık vadeli mevduat faiz oranlarının yüzde 60'ın üzerine çıktığını gösteriyor. Bu oran, özellikle kısa vadeli tasarruf sahipleri için cazip bir seçenek sunuyor. Öte yandan, uzun vadeli mevduat faiz oranları yaz aylarında yüzde 50 seviyelerinde seyrederken, şu an yüzde 34-38 aralığına gerilemiş durumda.

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EYLÜL 2024 GÜNCEL MEVDUAT FAİZİ ORANLARI NE?

TCMB verilerine göre, 28 Eylül 2024 itibarıyla vadeye göre faiz oranları şu şekilde sıralanıyor:

• 1 aya kadar vadede: %54,01
• 3 aya kadar vadede: %60,16
• 6 aya kadar vadede: %52,10
• 1 yıla kadar vadede: %50,96
• 1 yıl ve daha uzun vadede: %36,37

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MEVDUATTAN DÖNÜŞLER BAŞLADI

Enflasyonda ve TCMB faizlerinde önümüzdeki yıl beklenen düşüşler nedeniyle bazı bankalar şimdiden uzun vadeli kredi ve mevduat faizlerini düşürmeye başladı. Bu durum konut sektörüne şimdiden hareket getirdi. Konut fiyatlarında gerileme beklemediklerini söyleyen Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, “Şu anki fiyatlar iyi fiyatlar, alım için çok iyi bir dönem” dedi.

Dünya’ya konuşan Onur İncehasan, İstanbul’da her yıl 150 bin civarında konut üretilmesi gerekirken, şu anda 100 binli rakamlara indiğini raporlardan gördüklerini dile getirerek, konut sahipliği oranının da yüzde 60’lardan yüzde 50’lere indiğine işaret etti. “Satışlardaki durgunlukla birlikte konut arzında bir yavaşlama oldu. Birçok yatırımcı da yatırımlarını erteledi. Yüklenici anlamında” dedi.

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EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

İncehasan, son iki aydır enflasyonun ciddi gerilediğini, faiz politikasının temel hedefinin de enflasyonu düşürmek olduğunu ve o dönemin de başladığına işaret etti. “Mevduat faizinden konuta dönüş başladı mı? sorusuna yanıt veren İncehasan, “Yavaş yavaş başladı diyebilirim. Yatırımcılar açısından şu anda konut almak için çok iyi bir dönem. Konut almak için bugün yarından daha avantajlı olacaktır” ifadelerini kullandı.

“REEL GERİLEME OLMAZ”

“Konut fiyatlarında bir süredir reel gerileme var, fiyatların dip yaptığını düşünüyor musunuz?” sorusuna ise, “Kesinlikle.. Fiyatlarda bir gerileme olacağını düşünmüyorum, reel bir gerileme beklemiyorum. Çünkü arsa, işçilik, finansman ve yüklenici maliyetlerinde artış var. Şu andaki fiyatların iyi fiyatlar olduğunu söyleyebilirim” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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“YÜKSEK KREDİ FAİZLERİ CESARET KIRDI”

Fiyatlarda geçen yıldan bu yana yüzde 60-70 bir artış olduğuna işaret eden İncehasan, “İhtiyaç sahibilerinde krediye ulaşamamak biraz cesaret kırılmasına yol açtı. Konut yatırımları özellikle, geçtiğimiz bir iki yılda azalmıştı. Tüketici ilgisiyle birlikte, projelerin hayata geçirileceğini umuyorum” diye konuştu.

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“2025’TE DAHA CAZİP RAKAMLAR BEKLİYORUZ”

Sektör temsilcisi, konutta arz eksikliğinin kira fiyatlarında artışa neden olduğunu belirterek, “Ekonomik beklentilerin iyileşmesiyle, faizlere de bir düşüş öngörümüz var. 2025 yılında, bu anlamda daha da cazip olacak rakamlar bekliyoruz. Finansmana erişimin kolaylaşmasıyla konuta ilginin artacağını düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
konut mevduat faizi
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