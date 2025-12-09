FİNANS

'Mevduattan istediğini alamayınca yönelecek' Yatırımcı için yeni senaryo

Konut almak isteyenler konut fiyatları ve konut kredisi faiz oranlarını araştırırken bir yandan da yatırım amaçlı gayrimenkul alımı düşünenler de piyasadaki son durumu değerlendiriyor. Özellikle kredi faizlerinin düşüşünün piyasayı nasıl etkileyeceği merak edilirken sektördeki isimden dikkat çeken bir yorum geldi. İşte yatırımcı için yeni senaryo...

Hande Dağ

Hem yatırım amaçlı hem de barınma amaçlı konut satın almak isteyen vatandaşlar bir yandan konut fiyatlarını bir yandan da konut kredisi faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. Özellikle konut yatırımı konusunda mevduat faizlerindeki yükseklik vatandaşın kafasını karıştıran konulardan bir tanesi oluyor. Diğer yandan gayrimenkule dair veriler de gelmeye devam ediyor. Son olarak; Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısının bu yılın ocak-kasım döneminde yıllık bazda yüzde 7,6'lık artışla yaklaşık 2,9 milyonla rekor kırdığı öğrenilmişti. Peki, konut ve gayrimenkul piyasasında bundan sonrası için beklentiler neler? Kredi faizleri neleri etkileyecek? İşte detaylar...

Mevduattan istediğini alamayınca yönelecek Yatırımcı için yeni senaryo

"BEKLEYEN TALEP VAR"

TGRT Haber yayınına konuk olan inşaat sektöründen Bekir Fırat, Evrim Kırmızıtaş'ın "Kredi faiz oranlarının düşmesiyle, yani 2.69'dan 2'lere veya 1'li rakama düştüğü zaman sizce piyasalar açılır mı?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

Mevduattan istediğini alamayınca yönelecek Yatırımcı için yeni senaryo

"Piyasalar açılır. Açılmama şansı yok. Çünkü bekleyen bir talep de var. Yaklaşık 2 yıldır, 3 yıldır birikmiş bir talep de var. İnsanlar şu an tabii alternatiflerini değerlendiriyor. Yani banka faizlerinin yüksek olması sadece kredi kullanımında değil, insanların mevduatta parasını değerlendirmesinden dolayı da konuta talepler azalıyor.

Mevduattan istediğini alamayınca yönelecek Yatırımcı için yeni senaryo

"TEKRAR KONUTA YÖNELMİŞ OLACAKLAR"

Faizler düştükten sonra insanlar hem bekleyen talepleri karşılamış olacağız ve barınma ihtiyacı dışında yatırım amaçlı da insanlar tekrar konuta yönelmiş olacak. Çünkü mevduat faizlerinden bekledikleri ya da istedikleri gelirleri almayınca gene güvenli liman konuta gayrimenkule dönecek"

