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Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! "Geçersiz" diyerek uyardı, tarih detayını işaret etti

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
15.03.2025 07:56
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Ev sahibi ve kiracıyı karşı karşıya getiren ‘boş tarihli tahliye taahhütnamesi’ problemiyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan önemli açıklamalar geldi. Ev sahibinin sonradan tarih attığı belgeye itiraz yolunun açık olduğunu ifade eden Tunç, “Tahliye taahhüdünün kira kontratından sonraki bir tarihte imzalanması gerekiyor” dedi.

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! "Geçersiz" diyerek uyardı, tarih detayını işaret etti

Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan ‘boş tarihli tahliye taahhütnamesi krizi’ son yıllarda artarken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi.

İTİRAZ YOLU AÇIK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere gçe;Uzmanlar boş olarak verilen tahliye taahhütnamesinin geçerli sayıldığına dikkat çekerken, Bakan Tunç, ev sahibinin sonradan tarih attığı belgeye itiraz yolunun açık olduğunu söyledi.

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Tunç “Hukuk, kiracının ev bulmak için çabaladığı bir zamanda evsiz kalmamak için her şeyi imzalayabileceğini göz önüne alıyor ve eve girerken imzalanan kira sözleşmesi ile aynı tarihli tahliye taahhütnamesini geçersiz sayıyor. ‘Kiracı zor durumda’ diyerek kiracıyı koruyor. Tahliye taahhüdünün kira kontratından sonraki bir tarihte imzalanması gerekiyor. Boş verilen ve ev sahibinin sonradan doldurduğu belgeye itiraz yolu açık. Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi, tarihin kontrattan önce mi yoksa sonra mı atıldığını tespit edebiliyor. Eğer fotoğrafını çekme imkânı var ise itiraz ederken elinde belge olması açısından bu da önemli. Tabii Adli Tıp Kurumunda tarihin yanlış tespit edilme ihtimali de bulunuyor. Bunun yüzde yüz garantisi yok” dedi.

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“ELEKTRONİK ORTAMA TAŞINABİLİR”

Bakan Tunç, “Tahliye taahhütnamesi noter ya da e-Devlet üzerinden yapılma zorunluluğu getirilirse sorun çözülür mü?” sorumuza, “Noterde yapılabilir, ama bu sefer de ev sahipleri kiracıyı çıkartamayacağını düşünerek evlerini kiraya vermeyebilir. Bu da ev problemini tetikler. Burada bir ücret de ödemek zorunda kalırlar. e-Devlet’ten de yapılabilir. Böyle olursa tahliye taahhüdü amacına uygun yapılmış olur” cevabını verdi.

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MAHKEME EV SAHİBİNİ HAKLI BULMUŞTU

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda, evi tuttuktan üç sene sonra tahliye taahhütnamesi imzalayan kiracı, imzaladığı belgenin boş olduğunu gerekçe göstererek evden çıkması gereken tarihte çıkmamış, ev sahibi ile mahkemelik olmuştu. Mahkeme ise emsal nitelikte bir karar vererek, ev sahibini haklı bulup taşınmazın tahliyesine karar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç Adalet Bakanı Kiracı ev sahibi
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