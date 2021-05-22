Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! | Emlak vergisi muafiyetinden kimler yararlanabiliyor?

Her vatandaşın ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinde, bazı vatandaşlarımız için istisnalar sağlanıyor. Geçen seneye göre yüzde 4.55 oranında zamlanan emlak vergisini ödemekle yükümlü olan vatandaşlarımız için ise son gün 31 Mayıs.

Dükkan, iş yeri, ev veya arsa sahibi olan kişiler, her sene devlete emlak vergisi ödemekle yükümlüdür. Emlak vergisi her yıl değerleme oranının yarısı dikkate alınarak artırılır. Geçen yıla göre yüzde 4.55 oranında zam yapılan emlak vergisinin son ödeme tarihi ise yaklaşıyor.

Emlak vergisi ödemeleri iki eşit taksit halinde yapılıyor. İlk ödeme dönemi, her sene Mart ayında başlıyor. 1 Mart 2021 tarihi itibari ile başlayan emlak vergisi birinci taksit ödemeleri 31 Mayıs 2021 tarihinde ise son buluyor.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Emlak vergisi ile ilgili olarak kanunda; emekli, dul ya da yetim aylığı alarak devletten yardım alan kişiler ile hiçbir geliri olmayan vatandaşlar muaf tutuluyor.

2020 Mart ayından beri ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs salgını ile beraber pek çok vatandaşımız kısmi çalışmaya döndü veya işsiz kaldı. Milyonlarca vatandaşımız, bir yılı aşkın süredir Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanıyor veya birçoğu da ücretsiz izine çıkarılmış durumda.