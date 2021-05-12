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Nisan ayı konut satış istatistikleri açıklandı

12.05.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,1 artarak 95 bin 863 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 260 konut satışı ve yüzde 20,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Türkiye genelinde Nisan ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artış göstererek 17 bin 514 oldu.

Nisan ayı konut satış istatistikleri açıklandı

Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %124,1 artarak 95 bin 863 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 260 konut satışı ve %20,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 126 konut satışı ve %9,5 pay ile Ankara, 5 bin 505 konut satışı ve %5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 9 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Gümüşhane oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLAR NİSAN AYINDA 17 BİN 514 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde Nisan ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 artış göstererek 17 bin 514 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %18,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 769 konut satışı ve %21,5 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 78 BİN 349 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Nisan ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %204,9 artarak 78 bin 349 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 15 bin 491 konut satışı ve %19,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %80,4 oldu. Ankara 6 bin 867 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 4 bin 300 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 7 konut ile Ardahan oldu.

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