Ethereum için çarpıcı yorum; "İş dünyasını ele geçirme potansiyeline sahip!"

Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra hafta başında geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, 2.0 trilyon 555.65 milyar dolar ile yeniden bu düzeyin üzerine yükseldi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Gelen alımların etkisiyle, en büyük 100 birimden yalnızca 4'ünün değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Halka açık çay şirketi Urban Tea, 10 Mayıs tarihli basın açıklamasına göre tüm Çin mağazalarında Dogecoin, Ethereum ve Bitcoin'i kabul etmeye başladı.

Bitcoin'i rezerv varlık olarak benimseyen ilk büyük firmalardan MicroStrategy'nin yanında, elektrikli araç üreticisi Tesla Şubat ayında 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldı ve satışlarında Bitcoin kabul ettiğini açıkladı.

Colorado merkezli, 30 milyar dolarlık veri analizi şirketi Palantir, müşterilerine Bitcoin ile ödeme yapma olanağı tanıyacak. CNBC'nin haberine göre Palantir ayrıca kripto varlık projelerinin bulunduğunu da açıkladı.

Son 24 saat içinde 54,683.99 ve 57,776.23 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.79 artışla 57,755.77 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 5.51 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 45 milyar dolar artışla 1.08 trilyon dolara yükseldi.

ETH YATIRIMCISINI SEVİNDİRDİ

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 3,841.80 ve 4,332.34 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 12.74 artışla 4,340.51 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 32.13'ü buldu. Birimin piyasa hacmi de 501 milyar dolar ile yarım trilyon doları aştı.

BNB YÜKSELİŞ TRENDİNE DEVAM EDİYOR

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de 631.84 ve 684.14 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 7.53 artışla 681.94 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 9.05'i buldu. Birimin piyasa hacmi, 104 milyar dolar ile 100 milyar doları geçti.

Toplam 9,716 kripto para biriminin işlem gördüğü 377 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 42.3'ünü Bitcoin, yüzde 19.6'sını da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 233 milyar dolar düzeyindeydi.