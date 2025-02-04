'O evlerin kirası düşük kaldı' Kira zammı için rakam belli oldu 'Yavaşlamaya' dikkat çekti

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kira artış oranı da belli oldu. Buna göre Şubat 2025 için kira zammı yüzde 56,35 olarak belirlendi. Şimdi milyonlarca kiracı ve ev sahibi kira artışını ve yeni kira tutarını hesaplamaya başladı. Öte yandan yeni kiraların netleşmeye başlamasıyla ortaya çarpıcı bir tablo çıktı. İşte uzmanların kiralardaki son duruma dair o değerlendirmeleri...

YENİ KİRALAR NE KADAR OLDU?

Ekol TV'de yer alan habere göre; emlakçı Cem Koçyiğitoğlu "Bu ayki enflasyon açıklandı, kira artışları da enflasyona göre yüzde 56.35 olarak belirlendi. İş yeri, mesken fark etmiyor" dedi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Türkiye'de milyonlarca kiracı artış oranı için hesaplama yapmaya başladı.

Koçyiğitoğlu "Ne bekliyor bizi? Örnek olarak geçen yıl 10 bin liraya kiralanmış bir gayrimenkul bu ayki artışla 15 bin 635 lira olacak" ifadelerini kullandı.

BOŞ EVLE KİRACILI EVİN KİRASI ARASINDA FARK

Uzmanlar kira artış oranıyla birlikte başka bir noktaya dikkat çekiyor; boş evlerin kirasının düşük kaldığını savunuyor. Koçyiğitoğlu "Verdiğimiz örnekte 15 bin 635 lira artışta olacak yer boş olsa 14 bin lira maksimum kira edecek. Böyle bir sıkıntı yaşanmaya başladı. Kiralıklarda bir dönem yavaşlamaya sebep olacak bu. İnsanlar düşünecek, yandaki boş ve mülk sahibi kiracı çatışmaları başlayacak tekrar" şeklinde konuştu.

Vatandaş da artan kiralara karşı kendi yöntemlerine başvuruyor. Mikrofon uzatılan vatandaşlar ev baktıklarını ve ev satın alıp onu ödeyerek kiradan bir an önce çıkmayı düşündüklerini söyledi.

Peki, kira artış oranlarının ardından kiralar ne kadar artacak, kiracı mı yoksa ev sahibi mi fedakarlık yapacak? Koçyiğitoğlu "Ya uzlaşma, mülk sahibi biraz fedakarlık yapacak, düşük belirleyecek ya da mahkeme yolu gözükecek. Kira tespit davası, tersten kiracı kira tespit davası isteyecek. Ama onun için de maalesef kiracılık sürecini en az 5 yıl geçmesi gerekiyor" dedi.