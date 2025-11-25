O ilden ev alanlar yaşadı: En karlı şehir netleşti 'Çok şaşırdım'

Gayrimenkul sektörü yatırım için çokça tercih edilen bir alan ve konut yatırımcısı için dikkat çeken başlıklardan bir tanesi de amortisman süresi. Yani sahip olunan evle kira bedeli arasındaki karşılaştırma. Yapılan araştırmaya göre Türkiye'de amortisman süresinin en kısa olduğu şehir belli oldu.

Günün öne çıkan haber başlıkları...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Konut kredisinde bankalar rekabette

AMORTİSMAN SÜRELERİ BELLİ OLDU

Show Haber'de yer alan habere göre; Türkiye genelinde konutlarda amortisman süreleri belli oldu, yatırımcı için en karlı şehir netleşti. Ne İstanbul, ne Ankara, ne de İzmir. Zirvenin sahibi Kırıkkale. Bununla ilgili mikrofon uzatılan bir vatandaş "Şaşırdım. Çok şaşırdım. Çünkü çok büyük bir şehir değil" ifadelerini kullandı.

Konut Yatırımı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? SEN DE KATIL Konut yatırımını karlı buluyorum. Amortisman süresi önemli bir faktör değil. Yatırım yapmadan önce daha fazla araştırma yaparım. Amortisman süresine dikkat ediyorum. Konut yatırımını karlı bulmuyorum Kararsızım. Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

AMORTİSMAN SÜRESİ NE DEMEK?

Pek çok kişinin artan konut fiyatları ve yüksek faiz oranlarına rağmen konuta yatırım yapmaya devam ettiği belirtildi. Konuta yatırım yaparken de bazı konular oldukça önem taşıyor. Bunlardan biri de amortisman süresi. Peki, amortisman süresi ne demek?

Gayrimenkul uzmanı Emre Koç "Bir gayrimenkulü alırken kira getirisini göz önünde bulundurduğumuzda ne kadar zamanda kendisini amorti eder?" dedi.

ZİRVEDE KIRIKKALE VAR

Yapılan araştırmaya göre Türkiye'de bir evin ortalama amortisman süresi 13 yıl. Bu durum şehirlere göre değişiklik gösteriyor. Amortisman süresi en kısa olan beş şehrin belli olduğu belirtildi. Zirvede ise Kırıkkale'nin yer aldığı aktarıldı. Peki, neden?

Gayrimenkul uzmanı Emre Koç "Bir öğrenci şehri. Yapılan inşaat sayısı çok çok fazla. Yani talepten çok daha fazla gayrimenkul olmasından kaynaklı." ifadelerini kullandı.

Mikrofon uzatılan bir vatandaş da "İlk etapta tabii insanların aklına büyük şehirler geliyor" yorumunu yaptı. Verilere göre amortisman süresinin kısa olduğu ikinci şehrin de başkent Ankara olduğu aktarıldı. 3. sırada ise Kars yer aldı. Uzmanlar ise konut sahibi olacakları uyardı. Gayrimenkul uzmanı Emre Koç "Yatırım amacıyla alınacaksa genellikle 140 ay - 180 ay aralığında düşünülebilir" dedi.