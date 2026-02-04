FİNANS

O illerde asgari ücreti geçti: Uçan kiralar ev aldırıyor

2026'nın ilk ayında konut kiralarındaki artış yüzde 2,65 olarak kaydedildi. Ortalama kira 24 bin 699 TL oldu. Ancak bu rakam, İstanbul, Muğla ve Ankara'da asgari ücretin üzerinde gerçekleşti. Diğer yandan konut satışlarında da dikkat çeken bir tablo var. Geçtiğimiz yıl, konut satışlarındaki artışta yüksek kiraların etkili olduğu aktarılıyor. 2014'ten sonra ilk kez 2025'te ev sahipliği oranının da yükselişe geçip yüzde 57,1 olduğunu belirtildi.

Hande Dağ

2025 yılında Türkiye genelinde konut satış sayısı, önceki yıla göre yüzde 14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910 olmuştu. Türkiye'de konut satışları, 2025 yılında 1 milyon 688 bin 910'a ulaşarak rekor kırmış, TÜİK tarafından verilerin yıllık olarak derlendiği 2013'ten bu yana en yüksek rakama ulaşmıştı. Bundan önceki en yüksek rakam, 1 milyon 499 bin 316 ile 2020'de kaydedilmişti.

EV SAHİPLİĞİ ORANI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; bir diğer gelişme ev sahipliği oranında yaşandı. Geçen yıl ev sahipliği oranının, önceki yıla göre 1 puan arttığı belirtilirken 2024’te yüzde 56,1 olarak ölçülen ev sahipliği oranının, 2025’te yüzde 57,1 olarak gerçekleştiği vurgulandı. Aynı dönemde kiracıların oranının da 1 puan azalarak yüzde 28’den yüzde 27’ye gerilediği aktarıldı.

"YÜKSEK KİRA, OTURUM AMAÇLI KONUT ALIMINI TEŞVİK EDİYOR"

Sektör temsilcilerinin, son yıllarda kiralarda yaşanan yüksek artışlara karşılık konut fiyatlarında reel olarak değer kayıplarının yaşandığını anımsatarak "Yüksek kira bedellerinin, son dönemde özellikle oturum amaçlı konut alımlarını da teşvik ettiği görülüyor" değerlendirmesini yaptığı kaydedildi.

Diğer yandan son 15 yıllık dönem dikkate alındığında, 2011 yılında yüzde 22,2 olan kiracılık oranının, geçen yıl yüzde 28'e kadar yükseldiği, bu oranın söz konusu dönem içinde ilk defa 2025'te düşüşe geçtiği belirtildi.

Öte yandan 2014'ten sonra ilk kez 2025'te ev sahipliği oranının yükselişe geçtiği kaydedilirken Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman'ın da 2025'te kendi evinde oturan hane sayısının yaklaşık 555 bin arttığını, kiracı hane sayısının da 135 bin azaldığı bilgisini paylaştığı aktarıldı.

2026 OCAK İTİBARIYLA KİRALARDA SON DURUM

Ayrıca 2026 yılının ilk ayında kira tutarları da ortaya çıktı. Endeksa tarafından ölçülen verilere göre Aralık 2025'te 227 TL olan Türkiye'de ortalama metrekare konut kirasının, Ocak 2026'da 233 TL olarak gerçekleştiği kaydedildi. Kiralarda aylık yüzde 2,65 oranında artış olduğu gözlemlenirken ortalama kiranın da 24 bin 699 TL olduğunu belirtildi.

İLLERE GÖRE ORTALAMA KİRALAR

Ocak 2026 verilerine göre yalnızca büyükşehir statüsündeki iller dikkate alındığında ortalama kiraların en yüksek olduğu ilk 10 şehir ve bu şehirlerde yıllık kira artışları şu şekilde oldu:

  • İstanbul: 35.539 TL (%42,12)
  • Muğla: 30.290 TL (%35,08)
  • Ankara: 28.227 TL (%36,98)
  • İzmir: 27.532 TL (%28,29)
  • Antalya: 25.087 TL (%36,02)
  • Kocaeli: 23.758 TL (%24,73)
  • Aydın: 23.112 TL (%25,81)
  • Mersin: 22.456 TL (%24,63)
  • Bursa: 21.871 TL (%22,44)
  • Manisa: 21.760 TL (%26,02)

İstanbul'un yıllık kira artışında yüzde 40 barajını aşan tek il olarak öne çıktığı görülürken bunun yanında İstanbul ile beraber Muğla ve Ankara'da ortalama kiraların 28 bin TL olan asgari ücretin üzerinde ölçülmesi dikkat çekti.

