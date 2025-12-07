FİNANS

O sektörde çalışan sayısı 3 aydır rekor kırıyor: Beklentiler daha da fazlası

İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı, eylül ayı itibarıyla 2 milyon 24 bin 401 kişiyle tüm zamanların zirvesine çıkarken, bu alanda üst üste 3 aydır rekor kırıldığı görüldü.

İnşaat sektöründe çalışan sayısı üç aydır rekor kırıyor!

İnşaat sektöründe çalışan sayısı üç aydır rekor kırıyor! AA muhabirinin TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artışla 16 milyon 169 bin 476 kişiye yükseldi. Ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 3,7 azalırken, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,5 artış gösterdi.



201 AYIN EN YÜKSEĞİNE ULAŞTI

Sektörler ve alt gruplar bazında incelendiğinde en yüksek artış inşaatta yaşandı. İnşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı ise eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 2 milyon 24 bin 401 kişiye yükseldi. Çalışan sayısı geçen yılın eylül ayına göre 139 bin 745 artmış oldu. Sektördeki ücretli çalışan sayısının, bu verinin yayımlanmaya başlandığı Ocak 2009'dan bu yana aradan geçen 201 ayın en yükseğine ulaştığı görüldü.

Temmuzda ilk kez 2 milyonu aşan ve 2 milyon 1 bin 225'e ulaşan inşaat sektöründeki çalışan sayısı ağustosta 2 milyon 10 bin 953 olmuştu. Böylece üst üste 3 ay rekor kırılmış oldu.

Eylüle ait açıklanan rakamlara göre çalışların 1 milyon 327 bin 750'sinin bina inşaatında, 260 bin 592'sinin bina dışı yapıların inşaatında, 436 bin 59'unun özel inşaat faaliyetlerinde yer aldığı görüldü. Alt gruplardaki artış oranı sırasıyla yüzde 9, yüzde 4,7 ve yüzde 4,4 oldu.



"SEKTÖRDEKİ ÇALIŞAN SAYISI ARTMAYA DEVAM EDECEK"

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yılın 3 çeyreğindeki büyümesinin ekonominin performansı açısından son derece kıymetli olduğunu belirterek, üçüncü çeyrekteki büyümeye en büyük katkıyı inşaat sektörünün verdiğini söyledi.

Bu durumun söz konusu dönemde inşaat sektöründe çalışan sayısına otomatik olarak yansıdığını dile getiren Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son dönemde artan maliyetlere rağmen inşaat yatırımları devam etmektedir. Özellikle devlet eliyle deprem bölgesinde yeniden inşa çalışmalarının çok başarılı ve hızlı şekilde yürütülüyor olması, bu alanda çalışan sayısının da sürekli artış trendinde yer almasının asıl sebebidir. Sadece deprem bölgesi değil diğer bölgelerde de inşaat yatırımlarının süreklilik arz ediyor olması çalışan sayısına etki eden bir diğer unsurdur. Tüm bunlara ilaveten yeni açıklanan sosyal konut projeleri ve özellikle hükümetin teşvikiyle önemli düzeylere ulaşan kentsel dönüşüm projelerinin hızlanması inşaat sektöründe çalışan sayısının artmaya devam edeceğinin göstergesidir."



"2026'DA KONUT TALEBİ VE ARZI ARTACAK"

Sefer Şener, dezenflasyon programı nedeniyle bu yıl finansmana erişim koşullarının tüm alanlarda etkisini gösterdiğini kaydederek, 2026'da enflasyondaki düşüşe paralel olarak faizlerde de geri çekilmelerin yaşanacağını, bunun da hem konut talebini hem de konut arzını artıracağını anlattı.

Bu gelişmelerin inşaat sektöründe çalışan sayısına yukarı yönlü yansıyacağını dile getiren Şener, "Yani 2026'da daha uygun finansman koşullarıyla birlikte inşaat sektöründeki büyümenin hızlanmasını ve buna bağlı olarak çalışan sayısının daha üst seviyelere çıkmasını bekliyorum." dedi.



"DEPREM BÖLGESİNDE ALINAN RUHSAT YÜZDE 95,4 ARTTI"

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman da sektördeki ücretli çalışan sayısının artışında özellikle deprem bölgesindeki inşaat çalışmalarının etkili olduğunu belirterek, "Geçen yılın ocak-eylül döneminde alınan ruhsat sayısı 117 bin 534 iken bu sene yüzde 95,4'lük artışla 229 bin 641'e yükselmiş durumda." diye konuştu.

Büyükduman, deprem bölgesindeki projelerin yanı sıra kentsel dönüşüm çalışmalarının ve sosyal konut hamlesinin inşaat tarafındaki istihdamı artırarak sürdüreceğini anlattı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

