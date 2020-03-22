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Ödenemeyen krediler arttı, bankalar emlak zengini oldu

EMLAK HABERLERİ  | 22.03.2020 08:49 | Son Güncelleme

Vatandaşlar çektiği kredileri zamanında ödeyemeyince, bankalar gayrimenkul zengini oldu. Toplam 19 bankanın elinde “batık kredi” nedeniyle satışa hazır 15 bin 898 gayrimenkul bulunuyor.

Ödenemeyen krediler arttı, bankalar emlak zengini oldu

Vatandaşların aldığı konut ya da çektiği kredi için ipotek gösterdiği bağdan bahçeye, villadan gecekonduya kadar binlerce gayrimenkulü borçlar zamanında ödenmediği için bankaların eline geçti.

19 BANKADA SATIŞA HAZIR 15 BİN 898 GAYRİMENKUL VAR

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre; üçü kamu, 13’ü özel ve üçü de katılım bankası olmak üzere 19 bankanın elinde “batık kredi” nedeniyle satışa hazır 15 bin 898 gayrimenkul bulunuyor. Şubat 2019 ile Şubat 2020 arasında bankaların satılık gayrimenkulleri 366 adetlik artış gösterdi. Bir kısım gayrimenkul de değerleme aşamasında olduğu için henüz satışa çıkarılmadı. Bunlar da dikkate alındığında finans sektörünün elindeki satılık gayrimenkul sayısının daha da yüksek olduğu belirtiliyor.

YENİ LİDER ZİRAAT

Bankaların internet sitelerinde yer alan ilanlardan derlenen bilgilere göre, 2020 Şubat ayında ilanların Anadolu illerinde yoğunlaşması dikkat çekiyor. Bankaların eline geçen gayrimenkul sayısı son bir yılda yüzde 2 arttı. En fazla gayrimenkul 8 bin 952 adetle kamu bankalarında. Geçen yıl 2 bin 881 gayrimenkulle ikinci sırada yer alan Ziraat Bankası, bu yıl 3 bin 597 gayrimenkulle ilk sıraya yerleşti. İkinci sırada ise 3 bin 195 gayrimenkulle VakıfBank yer aldı. Özel bankaların elinde ise şu anda 6 bin 476 gayrimenkul var. Özel bankalar arasında 1375 satılık gayrimenkul ile Şekerbank ilk sırada bulunurken, onu 1246 gayrimenkulle İş Bankası ve 915 gayrimenkulle DenizBank takip ediyor. Faizsiz bankacılık yaptıklarını savunan katılım bankaları da hacizde yarışıyor. Katılım bankalarının elinde ise 466 satılık gayrimenkul bulunuyor. Katılım bankalarında en fazla satılık gayrimenkul 415 adetle Albaraka Türk’te yer alıyor.

BATIK KREDİLER İKİYE KATLANDI

Ödenemeyen ticari ve bireysel krediler nedeniyle konuttan fabrikaya, otelden düğün salonuna, kümesten bağ-bahçeye kadar binlerce gayrimenkul bankaların eline geçti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2019 başında inşaat sektöründe 12.9 milyar TL olan batık kredi ikiye katlanarak 2020 Ocak ayında 24 milyar TL’yi aştı. İnşaat tutar olarak en fazla krediyi batıran sektörlerden biri. Emlak komisyonculuğu da dahil edildiğinde inşaat sektörünün batığı bu yılın başında 34 milyar liraya çıkıyor. Ferdi konut kredisinde ise batık miktarı bu yıl ocak ayında 1 milyar 248 milyar TL’yi aştı.


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Anahtar Kelimeler:
banka, kredi, emlak, gayrimenkul,

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