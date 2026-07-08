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Ofisler konuta dönüşebilecek: Yönetmelik değişti, yeni düzenleme

Yapılan yeni düzenlemeyle belirli şartları taşıyan ofislerin, 1 Temmuz 2027'ye kadar konuta çevrilebileceği öğrenildi. 'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te yapılan değişikliklerle oturum alanı, asansör, kamelya, süs havuzu gibi çok sayıda konuda düzenleme oldu.

Ofisler konuta dönüşebilecek: Yönetmelik değişti, yeni düzenleme
Hande Dağ

1 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan 'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi.

Ofisler konuta dönüşebilecek: Yönetmelik değişti, yeni düzenleme 1

Yapılan yeni düzenlemeye göre belirli şartları taşıyan ofislerin 1 Temmuz 2027'ye kadar konut çevrilebileceği öğrenildi. Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik metni şu şekilde oldu:

"Bu maddenin yayımı tarihinden önce uygulama imar planı kararı ile konut yapılabileceğine ilişkin hüküm bulunan alanlarda, ofis veya büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına başlanmış veya yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, parselin tamamında konut kullanım oranı %60’ı geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde sonuçlandırmak kaydıyla düzenlenebilir."

Habertürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; bu sayede imar planı konut yapılmaya uygun alanlarda bulunan ofisler, binanın yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde konuta dönüştürülebilecek.

Ofisler konuta dönüşebilecek: Yönetmelik değişti, yeni düzenleme 2

İNŞAAT ALANIYLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

İmar planlarında açıkça belirtilmediği durumlarda, binaların arsa üzerinde kaplayacağı taban alanını belirleyen TAKS oranının en fazla %40 olabildiği ancak yeni düzenlemeyle, kat adedi ve yapı yaklaşma mesafeleri gibi şartlar dikkate alınarak, toplam inşaat hakkı (KAKS) içinde kalmak kaydıyla taban alanı oturumunun (TAKS) %60’a kadar çıkarılabileceği aktarıldı.

Asansör mevzuatında sınır çizgilerinin yeniden çekildiği, tek müstakil evler hariç tutulmak üzere; bodrum kat dahil kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılmasının (gelecekte kurulabilmesi için boşluk ayrılması) zorunlu olduğu, 4 kat ve üzeri binalarda asansör yapılmasının tamamen mecburi hale getirildiği belirtildi.

Diğer yandan binanın bodrum katında bir daire, dükkan ya da ortak kullanım alanı (sığınak, depo gibi sadece teknik hacimler hariç) varsa, asansörün bodrum kata kadar inmesinin zorunlu tutulduğu kaydedildi. Eski 3 katlı müstakil evi olanların da belediyeden gerekli onayları ve projeleri almak koşuluyla evlerinin içine asansör ya da engelli platformu ekletebileceği aktarıldı.

Ofisler konuta dönüşebilecek: Yönetmelik değişti, yeni düzenleme 3

Öte yandan bahçe düzenlemelerine estetik kolaylık getirildiği vurgulandı. Buna göre; içinde yüzülmeyen, sadece görsel amaçlı tasarlanan süs havuzları ile bahçeye yapılan pergola (kamelya) gibi yapıların, bahçe alanının %20'sini geçmemek kaydıyla artık binanın toplam inşaat hakkından (emsalinden) düşülmeyeceği belirtildi.

Umumi binalarda (ortak kullanıma açık alanlarda) ticari amaç taşımayan çocuk oyun ve bakım alanları, mescitler, otoparklar ve çatılardaki boş ortak terasların da emsal hesabına dahil edilmeyeceği, bu sayede sosyal alanların genişletilmesinin teşvik edileceği kaydedildi.

Ruhsat süresi dolan binaların yeniden ruhsatlandırılması sürecine yeni kurallar getirilirken ruhsatı aldıktan sonra 2 yıl içinde inşaatına başlanmış yapılarda; deprem, yangın, yalıtım ve enerji verimliliği konularında güncel mevzuat, diğer konularda ise eski mevzuatın geçerli olacağı aktarıldı. 2 yıl içinde hiç başlanmamış inşaatların ise tüm haklarını kaybederek tamamen bugünün güncel kurallarına göre sıfırdan ruhsat almak zorunda kalacağı belirtildi.

Ofisler konuta dönüşebilecek: Yönetmelik değişti, yeni düzenleme 4

Ayrıca, halihazırda yapı kullanma izni (iskan) almış mevcut binalarda yapılacak büyük tadilatlarda, binanın taşıyıcı sistemine zarar vermemek ve yangın / deprem / yalıtım önlemlerini almak koşuluyla, binanın ilk yapıldığı tarihteki eski yönetmelik kurallarının uygulanabileceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ofis konut
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