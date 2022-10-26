Onlarca yalı satılığa çıkarıldı! Adım başı ilan var... Fiyatlar dudak uçuklatıyor

İstanbul'da hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda bulunan onlarca yalı son zamanlarda satılık ya da kiralık ilanıyla dikkat çekti. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyayı büyüleyen yalıların internetteki ilanlarına da fiyatından dolayı en çok yabancılar ilgi gösterdi.

Akla ilk gelen ve en cezbedici özelliği manzarası olan yalılara, özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yabancı vatandaşlardan talep yağdı.

SATILIK VE KİRALIK YALI SAYISI ARTTI

Show Haber'de aktarılan bilgilere göre geçtiğimiz yıl Boğaz'da 45 satılık yalı bulunurken şu anda ise bu sayısının 55 olduğu ifade edildi. Kiralık yalılarda ise sayısının şu günlerde 100'e yaklaştığı açıklandı.

FİYATLAR DUDAK UÇUKLATTI

Güzelliği kadar pahalılığıyla da bilinen yalıların, 180 milyon ile 1 milyar TL arasında fiyatı olduğu belirtildi. Kiralıklarda ise fiyat 70 binden başlayıp 250 bin TL'ye kadar çıkıyor. Diğer bir yandan bakıldığında ise en ucuz yalının fiyatı 60, en pahalısı ise 333 daire parasına denk geliyor...