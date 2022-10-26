FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Onlarca yalı satılığa çıkarıldı! Adım başı ilan var... Fiyatlar dudak uçuklatıyor

Onlarca yalı satılığa çıkarıldı! Adım başı ilan var... Fiyatlar dudak uçuklatıyor

26.10.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'nda bulunan ve görenleri adeta büyüleyen yalıların birçoğu ilanlarla gündemde. Geçtiğimiz yıllara oranla satılık ve kiralık yalı ilanları bir hayli artarken fiyatlar ise kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklattı. 333 daireye denk gelen fiyatlara kadar çıkan yalılara yabancıların ilgisi ise bir hayli çok.

Onlarca yalı satılığa çıkarıldı! Adım başı ilan var... Fiyatlar dudak uçuklatıyor

İstanbul'da hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda bulunan onlarca yalı son zamanlarda satılık ya da kiralık ilanıyla dikkat çekti. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyayı büyüleyen yalıların internetteki ilanlarına da fiyatından dolayı en çok yabancılar ilgi gösterdi.

Akla ilk gelen ve en cezbedici özelliği manzarası olan yalılara, özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yabancı vatandaşlardan talep yağdı.

tjk

SATILIK VE KİRALIK YALI SAYISI ARTTI

Show Haber'de aktarılan bilgilere göre geçtiğimiz yıl Boğaz'da 45 satılık yalı bulunurken şu anda ise bu sayısının 55 olduğu ifade edildi. Kiralık yalılarda ise sayısının şu günlerde 100'e yaklaştığı açıklandı.

tjet

FİYATLAR DUDAK UÇUKLATTI

Güzelliği kadar pahalılığıyla da bilinen yalıların, 180 milyon ile 1 milyar TL arasında fiyatı olduğu belirtildi. Kiralıklarda ise fiyat 70 binden başlayıp 250 bin TL'ye kadar çıkıyor. Diğer bir yandan bakıldığında ise en ucuz yalının fiyatı 60, en pahalısı ise 333 daire parasına denk geliyor...

Memur ve emekli maaş zammı için hesaplar netleşiyor! Memur ve emekli maaş zammı için hesaplar netleşiyor!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
300 bin TL konut desteği duyurulmuştu: Eşi vefat etmiş kadınlara... '18 yaşından küçük en az 3 çocuk' şartıyla ilgili yeni açıklama300 bin TL konut desteği duyurulmuştu: Eşi vefat etmiş kadınlara... '18 yaşından küçük en az 3 çocuk' şartıyla ilgili yeni açıklama
İkinci el araçlarda yepyeni dönem!İkinci el araçlarda yepyeni dönem!
Benzin ve motorin fiyatları indirimi için kritik günler! Gözler akaryakıt tabelalarında...Benzin ve motorin fiyatları indirimi için kritik günler! Gözler akaryakıt tabelalarında...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğazı yalı emlak

En Çok Okunan Haberler

Kanun teklifi komisyonda kabul edildi! Süre 7 yıldan 1 yıla düşürüldü

Kanun teklifi komisyonda kabul edildi! Süre 7 yıldan 1 yıla düşürüldü

Ünlü sunucunun zor anları! Tuvalete giderken mikrofonu açık unutunca...

Ünlü sunucunun zor anları! Tuvalete giderken mikrofonu açık unutunca...

300 bin TL konut desteği duyurulmuştu: Eşi vefat etmiş kadınlara... '18 yaşından küçük en az 3 çocuk' şartıyla ilgili yeni açıklama

300 bin TL konut desteği duyurulmuştu: Eşi vefat etmiş kadınlara... '18 yaşından küçük en az 3 çocuk' şartıyla ilgili yeni açıklama

18 yaş öncesi prim yatıranlar EYT'den nasıl yararlanacak?

18 yaş öncesi prim yatıranlar EYT'den nasıl yararlanacak?

Emekli maaş promosyonu sonrası değişti!

Emekli maaş promosyonu sonrası değişti!

'İlk kez benden duyacaksınız' dedi! Asgari ücrette olay olacak rakam

'İlk kez benden duyacaksınız' dedi! Asgari ücrette olay olacak rakam

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Talihsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Talihsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Boğularak can verdi! Dersten önce sorduğu soru yürek burktu

Boğularak can verdi! Dersten önce sorduğu soru yürek burktu

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.