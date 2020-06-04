Orta gelirliler ev sahibi olmak isterken fırsatçılar ev fiyatlarını artırdı

Öncelikle orta gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapmak ve inşaat sektörünü desteklemek için kredi oranları sıfır dairelerin yüzde 0,64, ikinci el dairelerin ise 0,74’e düştü. Cumhuriyet tarihinin en düşük konut kredisi oranları yürürlüğe girince Adana’daki bazı fırsatçılar ev fiyatlarını da en az yüzde 20 oranında arttırdı.

Devlet, fırsatçılık yapılmasını önlemek adına kredi paketi açıklandığında dairelere zam yapan firmaları paket dışına çıkacağını söylemesine rağmen bu sefer de önceden ev alan bazı vatandaşlar evlerinin fiyatlarını yükseltti.

'PİYASAMIZ CANLANACAK'

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Hükümetimiz bir takım önlem paketleri açıkladı. Bu paketlerden de bizim sektörümüze düşen sıfır konutlarda 0,64, ikinci el dairelerde ise 0,74 oran. Bu oranlar çok güzel. Cumhuriyet tarihinin en düşük faiz oranı. Faiz oranına göre herkes dilediği gibi evini alabilir ve bu ekonomimize güzel bir can simidi olur. Hal böyle olunca da piyasamız canlanacak” diye konuştu.