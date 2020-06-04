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Orta gelirliler ev sahibi olmak isterken fırsatçılar ev fiyatlarını artırdı

EMLAK HABERLERİ  | 04.06.2020 10:04 | Son Güncelleme

Orta gelir grubunu ev sahibi yapacak Cumhuriyet tarihinin en düşük konut kredisi oranları yürürlüğe girince, bazı fırsatçılar ev fiyatlarını yüzde 10-20 oranında arttırdı. Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise vatandaşları fırsatçılara karşı uyararak, “Bu fiyat artıranlar müteahhitler değil. Müteahhitlerin ellerinde bulunan daireler pandemi döneminde el değiştirmiştir. Fırsatçılara dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.

Orta gelirliler ev sahibi olmak isterken fırsatçılar ev fiyatlarını artırdı

Öncelikle orta gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapmak ve inşaat sektörünü desteklemek için kredi oranları sıfır dairelerin yüzde 0,64, ikinci el dairelerin ise 0,74’e düştü. Cumhuriyet tarihinin en düşük konut kredisi oranları yürürlüğe girince Adana’daki bazı fırsatçılar ev fiyatlarını da en az yüzde 20 oranında arttırdı.

Devlet, fırsatçılık yapılmasını önlemek adına kredi paketi açıklandığında dairelere zam yapan firmaları paket dışına çıkacağını söylemesine rağmen bu sefer de önceden ev alan bazı vatandaşlar evlerinin fiyatlarını yükseltti.

'PİYASAMIZ CANLANACAK'

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Hükümetimiz bir takım önlem paketleri açıkladı. Bu paketlerden de bizim sektörümüze düşen sıfır konutlarda 0,64, ikinci el dairelerde ise 0,74 oran. Bu oranlar çok güzel. Cumhuriyet tarihinin en düşük faiz oranı. Faiz oranına göre herkes dilediği gibi evini alabilir ve bu ekonomimize güzel bir can simidi olur. Hal böyle olunca da piyasamız canlanacak” diye konuştu.

'FIRSATÇILARA DİKKAT'

Piyasadaki ev fiyatını artıranların müteahhit olmadığını vurgulayan Karslıoğlu, daha sonra şunları söyledi:
“Krediler düşük ama herkes kendi ayağını yorganına göre uzatıp gereksiz büyüklükteki evlerden uzak dursun. Piyasadaki fırsatçılar dediğimiz bir grup ev fiyatlarını yüzde 10-20 oranında artırmış durumda. Yalnız bu fiyat artıranlar müteahhitler değil. Müteahhitlerin ellerinde bulunan daireler pandemi döneminde el değiştirmiştir. Fırsatçılara dikkat edilmesi gerekiyor. Herkes fiyatları biliyor. Kimse fırsatçılardan ev almazsa fiyatlar inecektir. Mümkün mertebe insanlar bildikleri kişilere veya bizim gibi sivil toplum kuruluşlarına gelip fiyatları sorsunlar. Biz vatandaşlara ücretsiz olarak katkı sağlamaya hazırız.”

KAYNAK:İHA

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