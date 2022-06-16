Rekor artış! Konut fiyat endeksi yüzde 127 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Türkiye'de konut fiyatları Nisan'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 127 artarak yeni rekora imza attı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 10,2 oranında artarak 383,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 127,0 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 34,9 oranında artış göstermiştir.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 10,7, 10,6 ve 9,7 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 142,2, 130,9 ve 122,6 oranlarında artış göstermiştir."





