FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Rekor artış! Konut fiyat endeksi yüzde 127 arttı

Rekor artış! Konut fiyat endeksi yüzde 127 arttı

16.06.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut fiyatlarındaki artış devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayımladı. Konut fiyatları Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 127 artış gösterdi. Bir önceki ay artış yüzde 110 olmuştu.

Rekor artış! Konut fiyat endeksi yüzde 127 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Türkiye'de konut fiyatları Nisan'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 127 artarak yeni rekora imza attı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 10,2 oranında artarak 383,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 127,0 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 34,9 oranında artış göstermiştir.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 10,7, 10,6 ve 9,7 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 142,2, 130,9 ve 122,6 oranlarında artış göstermiştir."

tablo1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın en hızlı artışı! İkiye katlandıYılın en hızlı artışı! İkiye katlandı
Tüm dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı Tüm dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı
Yerli otomobil ne kadar olacak? Yerli otomobil ne kadar olacak?
Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hastanede büyük skandal! Aralarında hemşireler de var

Hastanede büyük skandal! Aralarında hemşireler de var

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Motorine bir zam daha geliyor...

Motorine bir zam daha geliyor...

Goldman Sachs altın için yeni bir tahmin yaptı

Goldman Sachs altın için yeni bir tahmin yaptı

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsine veriliyor!

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsine veriliyor!

Motorine bir zam daha! 30 TL'ye dayandı

Motorine bir zam daha! 30 TL'ye dayandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

61 yaşında 24 yaşındaki eşiyle çocuk sahibi olacak!

61 yaşında 24 yaşındaki eşiyle çocuk sahibi olacak!

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.