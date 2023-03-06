Riskli eve düşük faizli kredi! Kentsel dönüşümde 600 bin TL, güçlendirmede yüzde 40 detayı... İşte gerekli şartlar

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası herkes tedirgin. 45 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği deprem faciasının ardından oturdukları evin sağlamlığından emin olamayan vatandaşlar, ya evlerini kentsel dönüşüme sokmak ya da güçlendirme yapmak istiyor. Yüksek maliyetler vatandaşların adım atmasını engellerken, kentsel dönüşüm ya da güçlendirme yapmak isteyenlere finansal destek sağlanıyor. Düşük faizli kredi seçeneği ise en önemli finans desteği olarak öne çıkıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Kanal D'de yer alan habere göre; 'Kentsel dönüşüm kredisi' de adı verilen krediden; konutlarını yeni inşa etmek isteyen hak sahipleri, riskli yapılarda en az bir seneden fazla oturan kiracılar ve riskli yapı tespit edilen farklı konut almak isteyen malikler başvurabiliyor.

Kredi desteği alınabilmesi için teknik raporlarla binanın riskli yapı olarak tespit edilmesi gerekiyor.

TEK BİR KONUT İÇİN 600 BİN TL DETAYI

Tek bir konut için 600 bin TL kredi alınabileceğini belirten Finansal Okuryazarlık Girişimcisi Özlem Denizmen, maksimumda toplam olarak 5 konuta kadar çıkılabileceğini yani 3 milyon TL'lik kredi sağlanabileceğini açıkladı.

ORTAK ANLAŞMA ŞART

Bütün bina sakinlerinin de hem fikir olmasının şart olduğunu beliren Denizmen "Bina anlaşma ile tahliye edilmeli" dedi.

GÜÇLENDİRME İÇİN YÜZDE 40 ŞARTI

Mevcut evini yıkıp yeniden inşa ettirmekten korkan kişiler ise güçlendirme yapmak istiyor. Ancak güçlendirmenin kentsel dönüşüm maliyetinin yüzde 40'ını aşmaması gerekiyor.

Örneğin; bir binanın kentsel dönüşüm maliyeti 100 bin TL ise aynı binanın güçlendirme maliyetinin 40 bin TL'den fazla olmaması lazım.

18 AYA KADAR KİRA YARDIMI

Ayrıca riskli yapıda 18 aya kadar kira yardımı da veriliyor.

