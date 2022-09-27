Rusların akını ile yeniden gündemde! Konut kiralarında 11 bin TL'lik fark şoke etti...

Türkiye genelinde başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere konut metrekare satış fiyatları ve kira bedelleri zirve yaptı. Son bir yılda yüzde 153, son 4 yılda yüzde 250 artış gösteren kiralar için harekete geçilerek birçok yeni düzenleme getirildi. Nisanda Türkiye genelinde yüzde 18,2’lik aylık değişimle zirve yapan kira artış hızı Ağustos’ta yavaşlasa da fiyatlar hala yüksek kalmaya devam ediyor. Ancak son haftalarda kira fiyatlarında yeniden artış gözlemlendi. Artışta Putin’in seferberlik ilan etmesi sonrası Türkiye’ye gelen Rusların etkisi oldu. İlk etapta konaklamak için otelleri tercih eden Rusların ikinci aşamada ev kiralama ve son olarak ise satın alıma geçtikleri öğrenildi.

İLK 8 AYDA 2021’İ SOLLADI

Yabancıların en çok konut yatırımı yaptığı iller sıralamasında Antalya, iki aydır üst üste zirvede yer alıyor. Gayrimenkul sektörü temsilcileri konut fiyatlarındaki artışın nedenleri arasında görülen yabancıya konut satışının fiyat artışına düşünüldüğü kadar etkisi olmadığını ancak bölgesel artışlara neden olabileceğini vurguluyor. Her üç konuttan birinin yabancıya satıldığı Antalya’da bu etkinin oldukça belirgin olduğu ifade ediliyor.

Özellikle tatil için olduğu gibi oturmak için de Rusların gözdesi olan Antalya’da son bir yılda konut kiralarında yüzde 340, satış fiyatlarında ise yüzde 264 değer artışı yaşandı. Şehirde yabancılara yapılan konut satış adedi ise 8 ayda 2021 rakamlarını sollayarak yüzde 122 arttı ve 13 bin 71'e yükseldi.

YÜZDE 25 SINIRLAMASI

Şehirde Rusların gelmesi ile birlikte fırsatçılar yeniden sahne aldı. Böyle olunca da yerli yeni kiracılar da fahiş fiyat artışlarına maruz kaldı. Kirada yüzde 25 sınırlamasını hatırlatan vatandaşlar ise kritik detayı gözden kaçırdı. Gayrimenkul Uzmanı Ufuk Tetik, kiralara getirilen yüzde 25 sınırı ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Uzman isim yüzde 25 kira sınırlamasının sadece eski kiracıları kapsadığını dile getirerek yeni kiracıların uygulamadan muaf olduğunu altını çizdi.

ESKİ-YENİ KİRACI SORUNU

Habertürk Televizyonu’na konuşan Tetik, “Yüzde 25 sınırı ev sahipleri ve kiracılar için farklı yorumlandı. Kira kontratlarında standart bir ibare vardır. Kira artış oranları TÜFE’ye endekslidir. TÜİK bunu her ay açıklar. Ancak bu yüzde 25 sınırlaması öncesi TÜİK verileri yüzde 49’lara dayanmıştı. Reel kiralarda ise daha yüksek fiyatlar talep ediliyordu. Hükümet piyasayı domine edecek bir karar aldı ve vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Kira artış oranları Temmuz 2023’e kadar yüzde 25 ile sınırlandırıldı. Burada önemli olan konu uygulamanın mevcut kiracılar için alınmış olmasıydı. Siz yeni kiraya çıktığınızda aynı sitede, aynı blokta, aynı tip dairede otursanız bile yeni kiracı örneğin 15 bin lira kira verirken, eski kiracı ise 4 bin lira kira verebilir. Ve maalesef bu konu ile ilgili bunun gibi yüzlerce senaryo söz konusu” dedi.



