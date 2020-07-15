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Sıfır konut almak isteyenler dikkat: Bankalar 0.54 faizle sıfır konut kredisi kampanyası mı başlatıyor?

EMLAK HABERLERİ  | 15.07.2020 10:27 | Son Güncelleme

TÜİK konut satışlarında Haziran 2020 raporunu paylaşmasının ardından ikinci el konutların hızla satıldı fakat sıfır konutların stoğunun erimediği ortaya çıktı. Sıfır konut satışlarının artması için, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 0.54 faizle sıfır konut kredisi mi verecek? Sıfır konut stoğunu eritmek için tapu harcında kampanyalar yapılacak mı? KDV indirimi olacak mı? Detaylar haberimizde…

Sıfır konut almak isteyenler dikkat: Bankalar 0.54 faizle sıfır konut kredisi kampanyası mı başlatıyor?

Haziran 2020 konut satış istetiklerini TÜİK’in paylaşmasının ardından ikinci el konutların satışlarının fazla olması ve sıfır konutlarda stoğun hala duruyor olması dikkat çekti. Durum böyle olunca da sıfır konut kredi faizlerinin düşmesi beklenmeye başladı.

SIFIR KONUT KREDİ FAİZLERİ TEKRAR MI DÜŞECEK?

Hayallerini Erteleme Türkiye kampanyası ile başlatılan konut satışları beklenen etkiyi yaratmayınca sıfır konut kredi faiz oranları için tekrar değişiklik gündeme geldi. Peki Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank sıfır konut alımı için kredi faiz oranlarını 0.54’e düşürecek mi? Sıfır konutlarının satışının artması için tapu harcı masrafları ve KDV indirimi olacak mı?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın normale geçiş sürecinde tanıttığı kamu bankaları paketi vatandaşlar tarafından çok ilgi görmüştü. Bakan Albayrak’ın açıkladığı pakette sıfır konutlar için 0.64 faizli konut kredisi ve ikinci el konutlar için 0.74 faizli konut kredisi sunulmuştu. Özellikle ilk taksit ödemesi için 12 ay erteleme olması vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanmıştı.

TÜİK: İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI SIFIR KONUTLARI İKİYE KATLADI

Kamu bankalarının başlattığı kampanyada sıfır konutlara ikinci el konut kredisinden daha az faiz oranı alınmasına rağmen, ikinci el konut satışları, sıfır konutların iki katı kadar satıldı. Hayallerini Erteleme Türkiye kampanyası sıfır konutta istenilen başarıyı elde edemedi.
TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre Türkiye’de toplamda 190 bin konut satışı yapıldı. Bu konutların 131 bin 180 adetinin ikinci el konut olması akıllara sıfır konutlarda faiz oranları tekrar düşecek mi sorusunu getirdi. Sıfır konut satışlarının artması için, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 0.54 faizle sıfır konut kredisi mi verecek? Sıfır konut stoğunu eritmek için tapu harcında kampanyalar yapılacak mı? KDV indirimi olacak mı?

SIFIR KONUT SATIŞINI ARTIRMAK İÇİN: SIFIR TAPU HARCI, YÜZDE 0.54 FAİZ ORANI İLE 1 SENE ERTELEMELİ KONUT KREDİSİ

Konu hakkında değerlendirmede bulunan KONUTDER Başkanı Altan Elmas sıfır konut satışlarını hızlı arttırmak amacı ile yeni teşviklere ihtiyaç olduğunu belirterek "Birinci el üreticileri, özellikle Konutder üyeleri, fiyatlarını zaten artırmadılar. Fiyatlar makul bir seviyede son bir buçuk senedir devam ediyor.
Bizim inşaat sektörünü canlandırmamız için birinci eli teşvik etmemiz gerekiyor. Bu ne olabilir; bazı vergi indirimleri olabilir, üreticilerin ellerinde ofis ve ticari alan stoku var. Bunlar kampanyadan yararlanamıyor. Bunlara yönelik KDV indirimi olabilir. Bunlar için ayrı bir paket olabilir. Bir de faiz makasını biraz daha açmak olabilir. 0,64 değil de 0,54 faiz uygulanabilir. Çünkü 0,74 de makul bir rakam. Birinci elin rekabet şansı böylece biraz daha artırılabilir" diyerek yeni taleplerini açıkladı.

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