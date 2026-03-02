FİNANS

Son 45 günü işaret etti! Onay olmadan işlem yapılmıyor

Eskişehir'de emlakçı olan Kasım Karakaş, devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) güzel bir uygulama olduğunu ve Vergi Dairesi'nin yapay zeka ile satış bedellerini mercek altına aldığını söyledi.

Dijitalleşmeyle birlikte emlak sektöründe işlemlerin önemli bir bölümü internet ortamına taşındı. Emlakçılar ilanlarını çeşitli platformlar ve sosyal medya üzerinden yayımlarken, dolandırıcılık vakalarına karşı devlet tarafından denetim mekanizmaları devreye alındı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan emlakçı Kasım Karakaş, son düzenlemelere değindi.

"TAPUDA ALICI VE SATICININ ONAYI VE İMZASI OLMADAN İŞLEM YAPILAMAZ"

Emlak ilanlarında yetki ve kimlik doğrulamasını sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen EİDS hakkında konuşan Karakaş, "Bu güzel bir uygulama oldu. İnsanların kiralama veya satılık mülklerinde mutlaka güvenli bir emlakçıya yetki vermesi lazım. Yetki verildiğinde tapuda mal sahibi adına işlem yapılmaz. En fazla 5 kişiye yetki verilebilir ama kafa karışmaması için güvenilen tek bir emlakçıya verilmesi daha doğru olur. Böylece emlakçı mülke daha fazla emek verir ve satış süreci hızlanır. Tapuda zaten alıcı ve satıcının onayı ve imzası olmadan işlem yapılamaz. İnsanların bu konuda içi rahat olmalı. Sektör kendi içinde de paslaşarak satışları hızlandırmaya çalışır" dedi.
"YAPAY ZEKA İLE SATIŞ BEDELLERİNİ MERCEK ALTINA ALDI"

İnsanların tapuda gerçek fiyatları gösterebilmesi için makul bir vergi sistemi olması gerektiğini de belirten Karakaş, şu cümleleri kurdu:

"Belediyelerin rayiç değerleri düşük, piyasa fiyatları ise farklı. Örneğin 1+1 bir daire 2,5 milyona satılmışken vergi dairesi 3,5 milyon tespit yapabiliyor ve o rakamın gösterilmesini istiyor. Piyasada o fiyat yoksa bu doğru değildir. Düşük gösterim de doğru değildir ama yüksek tespit de doğru değildir. Makul fiyat üzerinden hesaplama yapılması gerekir. Son 45 gündür yüzlerce insan mağdur durumda ve ciddi cezalar yazılıyor. Buna bir düzenleme gelmesi gerektiğini düşünüyorum"

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
konut Elektronik İlan Doğrulama Sistemi
