Son dakika | Bakan Kurum açıkladı: Yüzyılın Konut Projesi'ne 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir

Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular 10 Kasım'da başladı. 81 ilde 500 bin konut projesi vatandaşlardan büyük ilgi görürken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Yüzyılın Konut Projesi'ne 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir" açıklamasını yaptı.

Hande Dağ

81 ilde 500 bin konut projesi büyük ilgi gördü. Yüzyılın Konut Projesi ile ilgili son rakamlar da geldi. Gelişmeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu.

"İFTİHARLA SÖYLÜYORUM"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada "Başvuruların başladığı 10 Kasım’dan bugüne, iftiharla söylüyorum ki; 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir. Yüzyılın Konut Projesi; bu katılım sayısıyla, Cumhuriyet tarihi boyunca kamu eliyle başlatılan projeler arasında, en yüksek başvuruya mazhar olan proje olarak şehircilik tarihindeki yerini almıştır. Çünkü milletimiz; devletinin, hükümetinin ve liderinin sözüne sonuna kadar güvenmekte ve yanında durmaktadır" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum konut
