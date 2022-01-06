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Son dakika: Dolar ve Euro düştü! Ev fiyatları düşmedi... Yüzde 50 artış var

06.01.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz kurundaki düşüş ile birlikte gözler konut sektörüne çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomik tedbirler paketinin ardından dövizde yaşanan sert düşüş konut fiyatlarına yansımadı. Özellikle son dönemlerde fiyatlar yüzde 50 arttı. Bu oran İstanbul’da bazı bölgelerde yüzde 100’e kadar çıktı.

Son dakika: Dolar ve Euro düştü! Ev fiyatları düşmedi... Yüzde 50 artış var

Son aylarda döviz kurlarında meydana gelen yükselişlerin ardından, ev fiyatları ciddi oranda arttı. Geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi paketi sonrası, kur fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. Herkes doların 20 TL seviyelerini göreceğini konuşurken, birden 12-13 TL bandına düşen dolar, piyasada durgunluğa sebep oldu. Döviz kurunda yüzde 40’ı aşan değer kaybının ardından, gözler Dolar yüksekken fiyatları tavan yaptıran ev sahiplerine çevrilirken, vatandaşın beklediği düşüş gerçekleşmedi.

Son bir yılda inşaat maliyetlerinin yükselmesi sonucu konut fiyatlarında büyük fiyat artışların yaşandığını belirten Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, “Konut fiyatları Türkiye genelinde yüzde 50 oranında arttı. Bu oran İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerin gözde ilçelerinde yüzde 100’e kadar çıktı. O nedenle de birçok insan birikimleriyle konut alamaz duruma geldi" dedi.

ALIM YAPMAYANLAR PARASINI YATIRIM ARAÇLARINDA TUTUYOR

Konut fiyatlarının yüksekliği nedeniyle alım yapmayanların yatırıma yöneldiğini aktaran Altınay, “Büyük bir kısmı parasını yatırım araçlarında tutuyor. Ancak bir kısmı da arsalara yöneldi. Şimdi alıp değerlenmesini bekliyorlar. Özellikle de değerinin altında arsa olursa kapış kapış gidiyor” diye konuştu.

"TEKİRDAĞ'IN İLÇELERİNE RAĞBET VAR"

En çok rağbet gören yerler hakkında da bilgi veren Altınay, “Bütçe dostu olması nedeniyle İstanbul Esenyurt, Tekirdağ Çerkezköy ve Çorlu civarları büyük rağbet görüyor. Onun dışında Silivri’ye, Çatalca’ya yakın mahalleler isteniyor. İnsanlar, buralara küçük de olsa bir ev yapıp hafta sonları zaman geçirebilecekleri yerler olsun istiyorlar. Pandemi öncesine göre 2-3 kat fiyat artmasına rağmen talep görmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.


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