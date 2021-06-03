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Son Dakika: Haziran ayı kira artış oranı belli oldu! Haziran ayı kira zammı nasıl hesaplanır?

03.06.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre mayıs ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte haziran ayı kira artış oranı da belli oldu. Tüketici fiyat endeksi mayıs ayında yıllık yüzde 16,59, aylık yüzde 0,89 arttı. Haziran ayı kira artış oranı ise yüzde 14,13 oldu.

Mayıs ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte haziran ayı için kira artış oranı da açıklanmış oldu. Son dakika haberine göre tüketici fiyat endeksi mayıs ayında yıllık yüzde 16,59, aylık yüzde 0,89 arttı.

HAZİRAN AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla haziran ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti.

Mayıs ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde:

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Haziran 2021 Kira Artış Oranı: % 14,13

Haziran Ayı Kira Zammı Tutarı: 141,3 TL

Haziran Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.141,3 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının haziran ayında ödeyeceği kira zammı 141,3 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 1.141,3 TL lira olarak gerçekleşmektedir.

Son Dakika: 2021 Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı!Son Dakika: 2021 Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı!


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Enflasyon
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