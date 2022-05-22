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SON DAKİKA | Kira fiyatlarına yeni düzenleme! Tavan fiyat uygulaması masada

22.05.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kira fiyatlarında yaşanan büyük artış sonrası hükümet devreye giriyor. Özellikle son aylarda tırmanışa geçen kira fiyatları yüzünden vatandaşlar sıkıntılar yaşarken, 3 bakanlık devreye girdi. Serbest piyasadaki kiralık ev fiyatlarına müdahale etmek için kolları sıvayan hükümetin masadaki ilk seçeneği tavan fiyat uygulaması. İşte gündemdeki yeni kira düzenlemesiyle ilgili detaylar...

SON DAKİKA | Kira fiyatlarına yeni düzenleme! Tavan fiyat uygulaması masada

Son dakika: Kira fiyatlarındaki yükseliş tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle koronavirüs sonrası oluşan ortam ve yükselen döviz fiyatları sonrası ev kiraları aldı başını gitti. Son 1 yılda kiralara 2-3 kat zam geldi. Vatandaşın yaşadığı sıkıntıya çözüm arayan hükümet, kiralarda düzenleme için harekete geçiyor.

EV KİRALARINDA TAVAN FİYAT GÜNDEMDE

Sabah'ta yer alan habere göre; Türkiye gayrimenkul sektörü ve vatandaşın da gündeminde kiralar var. Hükümet konutta arz sıkıntısı sebebiyle son dönemde artan ev kiraları konusunda çalışmalara başladı. 3 bakanlık devreye girerek tavan fiyat dahil birçok uygulama üzerinde çalışıyor.

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ÜÇ BAKANLIK DEVREDE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konu ile ilgili güzel bir gelişme üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Bakan Kurum, "Konut fiyatlarının artışı, kira fiyatlarının artışı, vatandaşların erişimini bire bir takip ediyoruz. Bu noktada kira üzerine de Adalet Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın daha uygun şartlarda konut alabilmesine imkân sağlamak amacıyla belediyelerimizle birlikte bir proje daha gerçekleştireceğiz. İnşallah bunu yakın zamanda Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaktır" şeklinde açıklamıştı.

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KİRALAR HER YERDE UÇTU

Dünyada 2021 yılında İngiliz araştırma şirketi Knight Frank'e göre, ev fiyatlarının en fazla Türkiye'de değerlendiğini belirten Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, "Avrupa ortalamasının 4 katına yakın bir değerlenmeden bahsediyorum. Global enflasyon ile birlikte elbette kira fiyatlarında da artış, hem Türkiye'de hem globalde devam etti. Bu Türkiye'nin de özellikle Avrupa'nın da alışık olmadığı hızla yükseliş demek. Örneğin İrlanda gibi ülkelerde kira artışı yüzde 25'i buldu. Hollanda gibi ülkelerde tavan fiyat uygulaması tartışmaya açıldı. Tüm dünyadaki bu gelişmeleri istikrarlı ve akılcı ekonomi politikaları İle geride bırakabiliriz. Böyle olacağını umuyorum" diye konuştu.

ABD'DE RANZA RANZA KİRALAMA BAŞLADI

Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde ev kiraları yükselmeye devam ediyor. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde kiralar nisanda rekor seviyeye tırmandı.

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Bir yıl öncesine göre ortalama kira artışı yüzde 17 seviyelerinde seyrediyorken, Miami gibi eyaletlerde bu oran yüzde 52'yi buluyor. ABD'de San Francisco'da kiralar aşırı artınca sıradışı çözümler ortaya çıktı.

Brownstone Shared Housing adlı paylaşımlı konut girişimi, ufak ranza bölmelerini aylık 800 dolara kiralıyor. Bölmeler sayesinde üç odalı bir evde 14 kişi kalabiliyor. İngiltere'de son 5 yılda en hızlı kira artışı yaşanıyor. Ülkede kiracılar tahliyelere maruz kalıyor.

EV SAHİPLERİNE "60 GÜN" DÜZENLEMESİ

Tüm dünyada yaşanan kira krizi sebebiyle birçok ülkede kiralarla ilgili düzenlemeler yapılıyor. Örneğin Napoli Belediyesi, ev sahiplerinden yüksek kira artışlarını daha fazla ihbar etmelerini istiyor.

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Belediye Meclisi, kiranın yüzde 5'ten fazla artması durumunda ev sahiplerinin kiracılara 60 gün önceden haber vermelerini gerektiren yönetmeliği onayladı.

Amsterdam Belediye Meclisi, konut sıkıntısı yaşanan kentte, yüksek kira beklentisi ya da uzun süren tadilatlar nedeniyle evlerin boş kalmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

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