Son dakika: Merakla bekleniyordu... Kirada "sabit oran" kabul edildi! İşte detaylar

Son dakika haberi... Kira artışlarına yüzde 25 sınır getiren önerge Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda geçti.
TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının, 1 Temmuz 2023'e kadar, bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme kabul edildi.
1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerini kapsayacak düzenlemede belirlenen oranın üstünde yapılan artışlar geçerli sayılmayacak.
Düzenleme Borçlar Kanunu'na 'geçici madde' olarak eklenecek.
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