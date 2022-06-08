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  4. Son dakika: Merakla bekleniyordu... Kirada "sabit oran" kabul edildi! İşte detaylar

Son dakika: Merakla bekleniyordu... Kirada "sabit oran" kabul edildi! İşte detaylar

08.06.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, yüksek kiralar ve fahiş kira artışları vatandaşın cebini yakarken, hükümetten hamle geldi ve yeni bir düzenleme yapıldı. Kira artış oranına yüzde 25 sınır getiren önerge Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Merakla bekleniyordu... Kirada "sabit oran" kabul edildi! İşte detaylar

Son dakika haberi... Kira artışlarına yüzde 25 sınır getiren önerge Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda geçti.

TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının, 1 Temmuz 2023'e kadar, bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme kabul edildi.

1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerini kapsayacak düzenlemede belirlenen oranın üstünde yapılan artışlar geçerli sayılmayacak.

Düzenleme Borçlar Kanunu'na 'geçici madde' olarak eklenecek.

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