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Son dakika: Konut kira artışları sınırlandı: Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak

11.06.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasa 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

Son dakika: Konut kira artışları sınırlandı: Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak

Son dakika haberi... Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasa, bugünden itibaren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

Ayrıntılar geliyor...

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