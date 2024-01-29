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Stüdyo daire nedir? Özellikleri nelerdir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
18.01.2024 18:34 | Son Güncelleme:
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Konut sektöründe birçok farklı faydası ile ön plana çıkan, insanların bütçelerine ve ekonomik şartlara göre şekillenen çok sayıda ev çeşidi mevcuttur. Kimi evler bünyesinde çok fazla oda ve imkân barındırırken kimi daireler ise standart olanaklara sahiptir. Son dönemlerde birçok kişi tarafından tercih edilen ve emlak alanında da hareketliliğe neden olan daire çeşitlerinden biri stüdyo dairelerdir. Peki, stüdyo daire nedir, özellikleri nelerdir?

Stüdyo daire nedir? Özellikleri nelerdir?

Emlak sektöründe müstakil evden apartman dairesine, villalardan rezidanslara, bahçe katından çatı katına, loft daireden dubleks daireye kadar birbirinden farklı konut türü vardır. Stüdyo daire de bu konut türleri arasında yerini almaktadır. Son zamanlarda yaygın olarak tercih edilen bu daireler, kişilerin istekleri doğrultusunda hem satın alınabilmekte hem de kiralanabilmektedir. Bu daireler binaların üst katlarında olabileceği gibi giriş katlarında da olabilmektedir.

Stüdyo daire nedir?

Konut alanında karşımıza çıkan birçok farklı daire türü bulunmaktadır. Stüdyo daire de bu daire türleri arasında yer alır. Bu noktada stüdyo tipi daire nedir konusu önem kazanmaktadır. Yer kaplama açısından az bir metrekareye sahip olan; içerisinde mutfak, yatak odası, banyo ve oturma bölümünün var olduğu ve tüm bu bölümlerin tek bir odada yer aldığı daire şekli, stüdyo daire olarak tabir edilmektedir. Yani bu daire aslında tek ve büyük bir odadan meydana gelmektedir. Bu odanın içerisinde yaşam alanında var olması gereken her şey mevcuttur.

Stüdyo daire özellikleri nelerdir?

Konut tipleri arasında bulunan stüdyo daire, kendi içerisinde birtakım özellikler barındırmaktadır. Tek bir oda formunda inşa edilen bu daireler içerisinde yatak odası, salon bölümü, mutlak kısmı ve banyo alanı mevcuttur. Ayrıca alan açık olduğundan mutfaklar çoğunlukla Amerikan tarzına sahiptir. Genel olarak stüdyo daire özellikleri şu şekildedir:

  • 1+0 veya 1+1 şeklinde bir mimariye sahip olması
  • Site içerisinde yer alması veya rezidanslara dâhil olması
  • Kapladığı alanın metrekare bakımından en düşük 35 metrekare, en fazla ise 77 metrekare olması
  • Tek bir yaşam alanı mevcut olduğundan mutfak bölümünün Amerikan mutfak tarzında inşa edilmiş olması
  • Küçük bir alanı kapladığından ısınma sistemlerinden daha fazla yararlanılması

Stüdyo daire nasıl olur?

Daire kategorisi içerisinde yer alan stüdyo daireler, bir yapı içerisinde, bir odadan meydana gelen konut niteliğini taşımaktadır. Bu tür daire tiplerine gerek iş merkezlerinde gerekse şehir merkezinde yaygın olarak rastlanılır. Bu dairelerde çoğunlukla hem yatak odası, hem mutfak kısmı hem de oturma bölümü tek bir oda içerisinde yer almaktadır. 1+0 ve 1+1 daire seçenekleri olduğu gibi ender olarak 1+1,5 şeklinde de daire seçenekleri olabilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
stüdyo daire
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