Şubatta satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 arttı

Türkiye genelinde şubatta 118 bin 753 konut satışı gerçekleştirildi. Şubatta satılan konut sayısı geçen aya göre yüzde 4,52, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 51,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde şubatta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 4,52, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 51,4 artarak 118 bin 753 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 22 bin 662 konutla ilk sırada (yüzde 19,1) yer aldı. İstanbul'u 13 bin 326 konut satışıyla (yüzde 11,2) Ankara, 7 bin 669 konut satışıyla (yüzde 6,5) İzmir izledi. En az satış olan iller 5 konutla Hakkari, 6 konutla Ardahan ve 32 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışları

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 391,9 artarak 43 bin 733'e çıktı.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36,8 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 281 konut ve yüzde 18,9 payla ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il ise 3 konutla Ardahan oldu.