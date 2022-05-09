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Talep arttı! Kira fiyatları uçtu

09.05.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kira fiyatlarındaki hızlı artışlar devam ediyor. Büyükşehirlerde konutlara artan taleple birlikte kira fiyatlarını arttı. Aylık kira artış oranı göre yüzde 34,46 oldu. Emlakçılar yabancıların konutlara talebinin de konut fiyatlarını artırdığını söylüyor. Bunun yanında inşaat maliyetlerindeki artışlar ve konut stokunun yetersiz olması kira fiyatlarında artışa neden oluyor.

Talep arttı! Kira fiyatları uçtu

Türkiye'de son günlerde vatandaşın cebini en çok yakanlardan biri de fahiş kira fiyatları. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 34,46 oldu. İstanbul’da emlak ofislerinde kiralık ve satılık konut için yüksek fiyatlara rağmen yoğun talep oluşuyor.

"BÜYÜK SEMTLERDE TALEP FAZLA"

Kira artışlarının devam edeceğini ve büyük semtlere taleplerin arttığını belirten Emlakçı Orhan Çobanoğlu, Çok fazla yabancı talebi olduğu için insanlar ev bulmakta zorlanıyor, fiyatlarda buna doğru orantılı yükseliyor. Yabancılar genelde büyük şehirleri tercih ediyorlar. Esenyurt, Bahçelievler, Büyükçekmece ve Beylikdüzü taraflarına talep fazla. Buradaki evlerde Arz ve talebe yetişilmiyor. Konut üretimi şuanda çok da düşük olduğundan fiyatlar normal olarak yükseldi. Konut yapım maliyetleri çok yükseldi. İnşaat sektörü duraksadı. Geçen sene ile kıyaslarsak yaklaşık yüzde 150 gibi bir maliyet artışı söyleyebiliriz. Geçen sene 18 lira olan çimento şuanda 70 lira. Bunu baz alırsak konut imalatı çok yükseldi. Kira artışlarının da devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

konut

"ANORMAL KİRA ARTIŞLARI DEVAM EDİYOR"

Vatandaşların kiralık ev bulmakta zorlandığını belirten Çobanoğlu, “Yeni binaların satılık talebi çok fazla. Kiralık dairelere baktığımızda ise satılığa olan talepten çok daha yüksek. Kentsel dönüşümler hızlanır ve fazlalaşırsa insanlar daha güzel ve yeni binalarda oturma fırsatı bulabilir. Bahçelievler’de bulunan dairelerin kirası 2 bin liradan başlıyor 14 bin liraya kadar var. Kira artışlarında 1’e 3 bir artış var. Olduğundan fazla kira artışı yapan ev sahipleri var. Bu durumda piyasanın düzenini bozuyor. Bunu gören diğer daire sahipleri de kiralar yükseldi benim dairemin de kirasını yükselteyim diyor ve sürekli anormal bir artış söz konusu oluyor” şeklinde konuştu. (İHA)


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