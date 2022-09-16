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TCMB duyurdu: Konut fiyatlarında rekor artış

16.09.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut fiyatlarındaki artış Merkez Bankası'nın rakamlarına da yansıdı. TCMB'nin Temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksine göre konut fiyatlarında rekor serisi sürüyor. Konut fiyatları, temmuzda aylık bazda yüzde 8, yıllık bazda yüzde 174 artış gösterdi.

TCMB duyurdu: Konut fiyatlarında rekor artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre konut fiyat endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 173,8 artış gösterdi. Bir önceki ay yıllık artış yüzde 160,57 seviyesinde bulunuyordu.

Merkez'den yapılan açıklamaya göre, konut fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre reel olarak yüzde 52,6 yukarı geldi.

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Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8 oranında artarak 507,6 seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 8,2, 8,4 ve 7,0 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 200,1, 181,0 ve 162,2 oranlarında artış gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Konut Fiyat Endeksi
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