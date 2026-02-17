FİNANS

TCMB o şehri açıkladı: Fiyatlarda beklenen sinyali geldi ama o detaya dikkat!

Merkez Bankası tarafından Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE yayımlandı. Buna göre kira artış hızının 2024 başından beri kademeli olarak yavaşladığı ancak enflasyonun üzerindeki seyrin devam ettiği görüldü.

TCMB o şehri açıkladı: Fiyatlarda beklenen sinyali geldi ama o detaya dikkat!
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlamaya başladığı Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), kiralarda ulusal ölçekte yavaşlama sinyali verirken bölgesel ayrışmanın sürdüğü görülüyor.

TCMB o şehri açıkladı: Fiyatlarda beklenen sinyali geldi ama o detaya dikkat! 1

MERKEZ BANKASI YAYIMLADI

TCMB'nin blog sitesinde yayınlanan bilgilere göre, Yeni Kiracı Kira Endeksi, mevcut resmi kira verilerinin piyasadaki güncel fiyat hareketlerini gecikmeli yansıtması nedeniyle yayımlamaya başladı. Endeks, yalnızca yeni kiracılar üzerinden oluşan rayiç kiraları izleyerek kira enflasyonuna ilişkin daha hızlı ve öncü bir gösterge sunmayı amaçlıyor.

TCMB verilerine göre 2026 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,2; reel olarak ise yüzde 2,7 oranında arttı.
TCMB o şehri açıkladı: Fiyatlarda beklenen sinyali geldi ama o detaya dikkat! 2

BÜYÜKŞEHİRLERDE KİRA ARTIŞ ORANLARI

Yeni kiralar ocakta aylık bazda İstanbul'da yüzde 3,9, Ankara'da yüzde 3,5 ve İzmir’de 4,7 artış gösterdi. Kira fiyatlarındaki yıllık artış ise İstanbul'da yüzde 38,1, Ankara'da yüzde 36,9 ve İzmir’de yüzde 38,5 oldu.

Öte yandan veriler incelendiğinde hem nominal hem de reel olarak kira fiyatlarındaki artış hızının 2024 başından bu yana kademeli olarak yavaşladığı görüldü. Ancak kira enflasyonu, satılık konut fiyatlarındaki artışın aksine enflasyonun üzerinde kalmaya, yani reel olarak yükselmeye etti.

TCMB o şehri açıkladı: Fiyatlarda beklenen sinyali geldi ama o detaya dikkat! 3

KİRA ENFLASYONUN EN YÜKSEK OLDUĞU İL: İZMİR

Ocak ayı itibarıyla yıllık kira enflasyonunun en yüksek olduğu bölge yüzde 38,54 ile İzmir oldu. İzmir'i yüzde 38,28 artış ile Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce'nin içinde bulunduğu bölge takip etti.

Üçüncü sırada ise yüzde 38,13 artış ile İstanbul, dördüncü sırada yüzde 37,85 ile Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane'nin içinde olduğu bölge yer aldı.
TCMB o şehri açıkladı: Fiyatlarda beklenen sinyali geldi ama o detaya dikkat! 4

KİRA FİYATLARININ EN YÜKSEK OLDUĞU ŞEHİRLER

Öte yandan Merkez Bankası, değerlemesi yapılan konutların birim kiralarını da üç aylık periyotlarla açıklamaya başladı. Buna göre, 2025 dördüncü çeyrek itibarıyla Türkiye genelinde metrekare başına ortalama kira 224,75 TL olarak hesaplanırken kira fiyatlarında İstanbul zirveyi kaptırmadı.
TCMB o şehri açıkladı: Fiyatlarda beklenen sinyali geldi ama o detaya dikkat! 5

İSTANBUL AÇIK ARA ÖNDE

Listenin zirvesinde, metrekare başına 367,86 TL ile İstanbul yer aldı. İstanbul, hem Türkiye ortalamasının hem de diğer büyük şehirlerin oldukça üzerinde seyrederek kira piyasasında açık ara öne çıktı.

İkinci sırada metrekare başına 325,82 TL ile Muğla, üçüncü sırada ise metrekare başına 252,18 TL ile İzmir yer aldı. Metrekare başına 235,50 TL ile Çanakkale ve 230,90 TL ile Antalya da Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldı.

Metrekare başına 216,18 TL ile Aydın, 210,07 TL ile Ankara, 209,37 TL ile Edirne, 209,10 TL ile Kocaeli ve 206,50 TL ile Balıkesir ortalamanın altında sıralandı.
Yeterli sayıda verisi bulunan iller içinde en düşük kiranın ise metrekare başına ortalama 94 TL ile Mardin'de olduğu görüldü. Mardin'i metrekare başına 100 TL ile Ağrı ve Muş takip etti.

