Tebligatlar yola çıktı, ceza olarak geri dönecek! Son 5 yıldaki satışlar mercek altında... Şimdiye kadar 200 bin kişi tespit edildi

Gayrimenkul satışlarında son 5 yıl mercek altına alındı. Rayiç bedeli, gerçek değerin altında gösterenlere ceza yolda. Şu ana kadar 200 bin kişi tespit edildi. Önce SMS ardından da tebligat yoluyla tespit edilenler kişiler vergi dairelerine çağrılıyor. 15 gün içinde gitmeyenler ise yüzde 53 daha fazla ceza ödemek zorunda kalıyor. Uzmanlar ise aynı zamanda '5 yıl' detayını hatırlatıyor. İşte son 5 yıl içinde ve bundan sonra ev, iş yeri alıp satacakları ilgilendiren haberin detayları...

Devrim Karadağ

Ev salıp satarken rayiç bedeli düşük gösterenler için kötü haber geldi. Başlatılan çalışma ile birlikte son 5 yıldaki tüm alım satımlar mercek altına alındı. Her işlem tek tek incelenirken; satışı yapılan gayrimenkulün değerini gerçek ederinin altında gösterenleri ağır cezalar bekliyor.

Örneğin; 9 milyon TL'lik bir evi olan bir vatandaş, belediyeye rayiç bedeli olarak 2 milyon TL gösteriyor. Bu da 2 milyon TL'nin altında bir bedelle satış yapamayacağını gösteriyor. Ancak aynı evi tapuda 3 milyon TL olarak göstermişse asıl sorun burada.

Tebligatlar yola çıktı, ceza olarak geri dönecek! Son 5 yıldaki satışlar mercek altında... Şimdiye kadar 200 bin kişi tespit edildi 1

"DEVLETTEN PARA ÇALMIŞ OLUYOLAR"

ATV Haber'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, "9 milyonluk evi 3 milyon gösterdik. Yüzde 4 tapu harcı olarak 9 milyonda 360 bin, 3 milyonda 120 bin TL harç bedeli çıkar. Yani biz burada 120 bin lira ödedik. Şu an vergi kaybı olarak 240 bin TL devletten para çalmış olduk." ifadelerini kullandı.

Tebligatlar yola çıktı, ceza olarak geri dönecek! Son 5 yıldaki satışlar mercek altında... Şimdiye kadar 200 bin kişi tespit edildi 2

"ÖNCE SMS SONRA TEBLİGAT GELİYOR"

Sürecin nasıl işlediğiyle ilgili bilgileri de paylaşan Araç, "Yakalanmama ihtimaliniz artık yok. Çünkü her şey tespit ve kontrol ediliyor. Önce SMS geliyor, sonra yazılı tebligat geliyor. Hemen sizi vergi dairesine çağırıyorlar görüşme için" dedi.

Tebligatlar yola çıktı, ceza olarak geri dönecek! Son 5 yıldaki satışlar mercek altında... Şimdiye kadar 200 bin kişi tespit edildi 3

15 GÜN UYARI, YÜZDE 53 CEZA

Vergi dairesinden gelen talebe yanıt verilmeyip, görüşmeye gidilmemesi halinde ekstra bir ceza ödeneceğini belirten Araç, "Gitmemek de ayrı bir ceza. 15 gün süre veriliyor. Evin satışı bedelinin eksik harcını Maliye sizden talep ediyor. Eğer 15 gün içerisinde gitmediyseniz daha yüksek ceza ödüyorsunuz, aldığınız cezanın yüzde 53 daha üstünü ödüyorsunuz." diye konuştu.

Avukat Mustafa Zafer de "Satış bedellerinin düzeltilmesi yoluna gidip, devletin alması gerektiği harç miktarı ödenirse, herhangi bir problem olmayacaktır." dedi.

Tebligatlar yola çıktı, ceza olarak geri dönecek! Son 5 yıldaki satışlar mercek altında... Şimdiye kadar 200 bin kişi tespit edildi 4

DİKKET! 5 YIL İÇİNDE EL DEĞİŞTİRİRSE...

Önemli bir not olarak da uzmanlar; alınan gayrimenkul 5 yıl içinde el değiştirirse mal sahibinin değer atış kazancı vergisine tabi tutulduğunu belirtiyor. Bunun da Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirilmesi gerekiyor.

Tebligatlar yola çıktı, ceza olarak geri dönecek! Son 5 yıldaki satışlar mercek altında... Şimdiye kadar 200 bin kişi tespit edildi 5

RAYİÇ BEDEL NASIL BELİRLENİYOR?

Son 5 yılı kapsayan ev ve iş yerlerinin değer tespitleri ise bölgenin emsal rayiç bedelleri, ilanlarda belirlenen fiyatlar ve yapay zeka desteği ile yapılıyor.

Ceza gayrimenkul tapu ev almak satış rayiç bedel düşük göstermenin cezası
