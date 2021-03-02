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TOKİ 115 konutu satışa çıkardı!

EMLAK HABERLERİ  | 02.03.2021 17:56 | Son Güncelleme

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre TOKİ 115 adet konutu satışa çıkardı. Yapılan açıklamada Elazığ Karşıyaka Mahallesi'nde yer alan konutların satışı başladı.

TOKİ 115 konutu satışa çıkardı!

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Elazığ Karşıyaka Mahallesi'nde yer alan 115 konut satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruda, 115 konutun satışına bugün başladığı bildirildi.

TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.

TOKİ 115 KONUT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KONUT BAŞVURU LİNKİ

TOKİ İLLERE GÖRE PROJELER LİNKİ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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