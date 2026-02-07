TOKİ 25 il için harekete geçti:120 ay vade ile konut satışı başlıyor!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 46 ilde yer alan toplam 466 konut ve işyerini açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Müzayede, 17 Şubat Salı ve 18 Şubat Çarşamba günleri saat 10.30’da gerçekleştirilecek. Satışa çıkan konutlar hemen teslim edilecek. Bazı illerde ise teslim süresi 12 ay ile 24 ayı bulacak.

İKAMET ŞARTI

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre Konutlar; anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonrasına kadar üçüncü kişilere devir ve temlik edilemeyecek. İkamet şartı olarak belirtilen satışa konu bağımsız bölümler için projenin bulunduğu ilçede, adrese dayalı kayıt sistemine göre; açık artırma tarihinden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacaktır.



KATILIM TEMİNATI YATIRILACAK

TOKİ’nin açık artırma programına göre satışlar iki gün sürecek. Açık artırmaya katılmak isteyenlerin toplantı öncesinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. veya T. Halk Bankası A.Ş. şubelerine katılım teminatı yatırmaları gerekiyor. Teminat bedelleri taşınmazın muhammen değerine göre değişiklik gösteriyor. Buna göre;

2 milyon 499 bin 999 TL’ye kadar olan taşınmazlar için 100 bin TL,

2 milyon 500 bin – 3 milyon 999 bin TL arası için 200 bin TL,

4 milyon – 6 milyon 999 bin TL arası için 300 bin TL,

7 milyon – 9 milyon 999 bin TL arası için 600 bin TL,

10 milyon TL ve üzerindeki taşınmazlar için ise 1 milyon TL katılım teminatı yatırılması zorunlu olacak.



25 İLDE 120 AY VADE İLE!

Açık artırma yöntemiyle satışa sunacak olacak konutlar 25 ili kapsayarak. Satışa sunulacak konutlara, yüzde 25 peşin 120 ay vade ile sahip olabilecek.



Konutlar, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Isparta, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Manisa, Nevşehir, Sivas ve Tunceli illerinde satışa çıkacak.

Öte yandan Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çankırı, Düzce, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulacak iş yeri ise yüzde 10 peşin 96-120 ay ve yüzde 30 peşin 60 ay vade ile alınabilecek.



İNTERNETTEN KATILACAKLAR DİKKAT!

TOKİ, müzayedeye internet üzerinden katılacak katılımcılar için de önemli bilgilendirmelerde bulundu. Buna göre, şartnamenin mavi kalemle el yazısı ile eksiksiz doldurulması, her sayfanın isim-soyisim yazılarak imzalanması ve “okudum, anladım” ibaresinin yer alması gerekiyor. Şirket adına katılım sağlanması halinde her sayfada şirket kaşesi ve yetkili imzası bulunması şart koşuluyor.



Belgelerin okunaklı şekilde tek dosya halinde sisteme yüklenmesi istenirken, adres bilgilerinin açık ve eksiksiz yazılması gerektiği belirtildi. Teminatın başkası tarafından yatırılması durumunda ise dekont açıklamasında katılımcının ad ve soyadının yer alması zorunlu olacak. Teminat ödemelerinin yalnızca Ziraat Bankası veya Halk Bankası şubelerinden, ilgili proje kodu ile yapılabileceği bildirildi.