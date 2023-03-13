TOKİ, 72 bin 596 konut için harekete geçti! Kahramanmaraş’ta ilk kazma vuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle inşa edilecek kalıcı konutlarla ilgili yürütülen çalışmaları anlatan bir video yayımladı.

Videoda, Kahramanmaraş’ın Afşin, Elbistan ve Pazarcık ilçelerinin ardından Dulkadiroğlu ilçesinde de zemin etüdünün tamamlandığı ve ilk kazmanın vurulduğu aktarılırken 11 ilin inşası için sürdürülen çalışmalarla ilgili de bilgi verildi.

“RADYE TEMEL ÜZERİNE KALIP TÜNEL SİSTEMİYLE İNŞA EDİLECEK”

Bakanlık açıklamasında, Dulkadiroğlu ilçesinde ilk etapta 1.748 konutun yapılacağı ve zemin etüdü çalışmasının tamamlandığı ilk alanda 258 konutun temel kazısına başlandığı bilgisine yer verildi. Açıklamada konutların zemin artı 3 ve 4 katı geçmeyecek şekilde, yatay ve yöresel mimariye uygun, radye temel üzerine kalıp tünel sistemiyle inşa edileceği vurgulandı. Videoda, “Daha güvenli ve sağlam konutlar için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadesine yer verildi.



