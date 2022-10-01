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TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ! TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ kura çekimi ne zaman?

01.10.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ sosyal konut projesi başvuruları halen alınmaya devam ediyor. TOKİ ucuz konut başvurusunda bulunmak isteyen birçok vatandaş başvuru detaylarını arama motorlarında sorguluyor. Uygun fiyata konut sahibi olmak isteyen vatandaşların başvuruları ilgili bankalar ve e-Devlet aracılığı ile alınıyor. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ! TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ kura çekimi ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmayı sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ'nin 81 ilde yapacağı projeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından TOKİ başvuruları alınmaya başladı. Milyonlarca vatandaşın başvuruda bulunduğu TOKİ başvurularının ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İşte TOKİ başvuru tarihleri ve kura çekim gününe dair detaylar...

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TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN SON?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Eylül Salı günü yaptığı açıklamada, "Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim ayı sonuna dek sürecek projelerin ilk temelini yılbaşında atıyoruz. Depreme dayanıklı şekilde inşa edeceğimiz bu projeler aynı şekilde ülkemizin her yerinde devam edecek." şeklinde belirtti.

Bu açıklamaya göre TOKİ başvuruları 14 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında alınacak. Başvurular T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile devam ediyor.

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TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı.

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TOKİ çevre ve şehircilik bakanı murat kurum cumhurbaşkanı recep tayip erdoğan toki kura
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