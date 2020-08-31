TOKİ başvuruları 2020 Türkiye geneli ilanlar! TOKİ'den dar gelirli, asgari ücretli ve alt gelir grubuna 415 TL taksitle çekiliş imkanı! Eylül 2020 TOKİ ilanları!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın güncel ilanları ve başvuru bilgileri araştırılmaya başlandı. TOKİ'nin 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi sonrasında TOKİ Türkiye Geneli Açık Satış İlanı'nı yayımladı. TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlerin incelediği ilanlarda TOKİ'den nasıl ev sahibi olunur, TOKİ başvuru şartları nedir açıklandı. 2020 TOKİ AÇIK SATIŞ İLANLARI 2020 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla kira öder gibi ya da çekiliş/ kura olmadan ev sahibi olmak için ilanlar yayınladı. TOKİ güncel ilanlarına ulaşmak için TOKİ Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden "Satışlar" sekmesinden 2020 TOKİ açık satış ilanlarını detaylar öğrenilebilir. Buradan hem açık satış hem de kuralı ev satışı ilanını yayınlayan TOKİ açıkladığı satış brimine göre bilgi veriyor. Bazı açık satış duyuruları için süre verilirken bazı ilanlar için 6 aylık süre veriliyor. EYLÜL 2020 TOKİ İLANLARI HANGİ ŞEHİRLERDE VAR? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 2020 TOKİ Eylül ayında hangi illerde konut satışı var sorusunun cevabı yer alıyor. TOKİ Eylül ayı için 16 ayrı ilde konut satışı ilanı verdi. Hangi şehirlerde TOKİ konut ilanları var?TOKİ'nin Satışlar sayfasında ev ilanı bulunan 16 şehir arasında Afyonkarahisar, Ankara, Bursa, Çorum, Denizli, Gaziantep, Hatay, Karabük, Kars, Kastamonu, Malatya, Mersin, Rize, Sivas, Tokat ve Zonguldak yer alıyor.

TOKİ'DEN ALINAN EV BAŞKASINA SATILIR MI? TOKİ ALT GELİR GRUBU DAR GELİRLİ AİLELER İÇİN SATILAN UCUZ KONUT PROJELERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? Türk vatandaşı olmak, Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak, Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak, Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması, Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması, Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır). TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR? TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.

TOKİ BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK? TOKİ'den ev ve iş yeri almak isteyen kişilerin T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurması yeterli olacak. Kurasız ev çekilişine Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir. TOKİ'den kurasız ev çekilişi için; vergi sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve fotoğraflı nüfus kayıt örneği yeterli olacak. TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. 1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. 2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir. Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir. İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir. TOKİ'DEN ALINAN EV BAŞKASINA SATILIR MI? TOKİ SÖZLEŞME İMZALANMASI Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında; Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge, Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. TOKİ AÇIK SATIŞ DUYURULARI TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor. Eğer talep çok olursa açık satış duyurusunun süresi kısalabiliyor. TOKİ AÇIK SATIŞLARI NASIL YAPILIR? TOKİ'nin yaptığı açık satış duyurularına başvuranlar başvuru sırasına göre, eğer başvuru şartlarını sağlıyorsa ev sahibi olabiliyor. İlk başvuruda bulunan ve şartları sağlayan vatandaşın en sahibi olduğu TOKİ açık satış başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılıyor. TOKİ açık satış başvurularında peşinat ne kadar araştıranlar için, peşinat durumu net olmadığını ve projenin durumuna göre yüzde 10 ile yüzde 25 arasında değiştiğini belirtelim. Açık satışlarda geriye kalan tutar ev ve iş yerine göre vade sayısında değişiklik gösterilerek ödeniyor. TOKİden açık satışla ev alan bir kişi 240 ay vade ile ödeme yapabilirken, iş yeri alan bir kişi 60 aya kadar vadeli ödeme yapabiliyor.