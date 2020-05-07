TOKİ Çorum kura sonuçları canlı yayında: Oğuzlar TOKİ çekilişi canlı izle!

TOKİ kura çekilişleri bugün yeniden Çorum ile devam ediyor. 7 Mayıs itibari ile Çorum’un Oğuzlar ilçesindeki 70 tane 2+1 ve 30 tane 3+1 olmak üzere toplam 100 konuttan oluşan projeler için çekiliş gerçekleştirilecek. Peki Çorum TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Çorum Oğuzlar toplu konu projeleri kura çekilişi canlı yayın linki...

ÇORUM OĞUZLAR KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Çorum Oğuzlar canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati: 10.00)

TOKİ Çorum Oğuzlar canlı çekiliş canlı - Twitter

ÇORUM KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

TOKİ Çorum Oğuzlar ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız (Çekiliş: 10.00)

