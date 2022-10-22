TOKİ’den 500 bin konut için ilk somut adım! 17 ilde harekete geçildi: 25 Ekim’de başlıyor! 2 trilyon liradan fazla…

TOKİ’nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 500 bin konut için ilk somut adım 25 Ekim’de atılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı Ankara Sincan’daki törende, 17 ille canlı bağlantı kurarak 5 bin 615 konutun temelleri atılacak. Haberi Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “25 Ekim’de tarihi bir gün yaşayacağız” diyerek duyurdu.

Vatandaşlara seslenen Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımızla İlk Evim İlk İş Yerim projemizde 17 ilimizde 5 BİN 615 konutun ilk temellerini atıyoruz. Tüm hemşerilerimizi Başkentimize bekliyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım” ifadelerini kullandı.

HANGİ İLDE, KAÇ KONUTUN TEMELİ ATILACAK?

Murat Kurum konuya ilişkin hangi ilde kaç konutun temelinin atılacağına dair bir tablo da paylaştı. Buna göre, Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun temelinin atılacağı duyuruldu.

900 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Bakanlığın açıklamasında ise yaklaşık 900 milyar liralık dev bir yatırım olan “İlk Evim İlk İş Yerim” projesinin çarpan etkisiyle 450’den fazla alt sektörü harekete geçirecek olması sebebiyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarklarını da hızlandıracağı kaydedildi. Projenin 2 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğe yol açacağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, en az 200 bin yeni istihdam katkısı sağlamasının beklendiği anımsatıldı. Ayrıca, tüm bunların yanında proje sosyal konutları ve güvenli iş yerlerinin bir deprem ülkesi olan Türkiye’nin kentsel dönüşümü noktasında da öncü bir vazife üstleneceği vurgulandı.

7,5 MİLYONLUK REKOR BAŞVURU

500 bin sosyal konutu kapsayan “İlk Evim İlk İş Yerim” projesine şu ana kadar 7,5 milyon başvuru yapıldı. Yerel ve yatay mimari, zemin+5 katı geçmeyecek, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerden yapılmış, yenilenebilir enerji sistemiyle donatılmış konutlara 2 bin 280 lira taksitle sahip olunabilecek.

Projeyle 1 milyon arsa da vatandaşa sunulacak. Arsalar elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış, inşaat yapmaya hazır olarak teslim edilecek. Evler müstakil ya da müşterek olarak, 5 katı geçmeyecek şekilde yapılabilecek. TOKİ mimari, mühendislik ve yapım desteği verecek. 1.604 liradan başlayan taksitlerle, 10 yılda faizsiz ve sabit fiyatla ödenebilecek.

Ayrıca bu projeyle TOKİ kuruluşundan bugüne kadar ilk kez küçük ve orta ölçekli sanayicimize iş yeri sunuyor. Bu proje hem vatandaşımızın iş yeri sahibi olmasına imkân tanırken hem de istihdama katkı sağlayacak. Tamiratla uğraşan küçük işletmelerden oto tamirhanelerine, mobilyacılardan makine üreticilerine kadar onlarca farklı sektörü içinde barındıracak sanayi alanları olacak. İlk etapta 28 ilimizde 10 bin iş yeri, toplamda ise 50 bin iş yeri kurulacak.



